Prometheus запустил бесплатный онлайн-курс по программированию для школьников «Алгоритмы и проекты Scratch» и собирается масштабировать его на все школы Украины

Украинская платформа онлайн-образования Prometheus запускает свой первый массовый открытый онлайн-курс для школьников по изучению программирования «Алгоритмы и проекты Scratch». Курс создан совместно с учителем информатики Политехнического лицея НТУУ «КПИ» Людмилой Булыгиной, он полностью соответствует школьной программе информатики для 5 класса, но вместо стандартных уроков учит детей программировать с помощью ярких видео, интерактивных задач и интересных проектов.

Курс может использоваться для изучения программирования детьми онлайн, но, в первую очередь, рассчитан на его внедрение в учебный процесс школ. Отметим, что Prometheus уже провел реальное тестирование курса «Алгоритмы и проекты Scratch» в 30 сельских и городских школах Днепропетровской области.

В формате смешанного обучения дети будут просматривать видеолекции и выполнять задачи курса дома или на уроках информатики в школе, а учитель, время которого освободился от рутинного объяснения материала всему классу, сможет уделить индивидуальное внимание каждому конкретному ученику. Курс «Алгоритмы и проекты Scratch» может использоваться как для начала преподавания программирования в школах, так и в качестве дополнительного интерактивного инструмента для опытных учителей информатики.

«Умение программировать называют грамотностью XXI века. Единицы становятся профессиональными писателями, но уметь писать и читать полезно каждому. То же самое можно сказать и о программировании. Оно полезно всем, а не только тем, кто планирует работать в IT: программирование учит мыслить логически, развивает аналитическое мышление и креативность. Программирование включено в обязательную государственную программу информатики, впрочем, в большинстве украинских школ, оно заменено изучением текстовых редакторов и презентаций. Учителя информатики часто сами не умеют программировать. А опытным учителям не хватает интерактивных инструментов для преподавания, соответствующие школьной программе. Именно поэтому мы хотим, чтобы за 5 лет дети во всех 17 000 украинских школ имели возможность качественно учиться основам программирования, а в тех школах, где такое преподавание уже ведется, предоставить опытным учителям дополнительные инструменты интерактивного обучения». — отметили в Prometheus.

В ближайших планах создателей курса — его утверждение Министерством образования Украины, чтобы его использование было официально разрешено в школах, а также увеличение количества доступных в этом формате курсов для школ по программированию и других наиболее востребованных предметов.

Онлайн-платформа Prometheus также предлагает всем желающим присоединиться к своей волонтерской сети, чтобы помочь в распространении преподавания программирования на все школы Украины (ссылка для регистрации).

Источник: Prometheus