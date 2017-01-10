Российский ПК Эльбрус-401 РС на процессоре Эльбрус-4С будет стоить около $3320

Под занавес прошлого года российская компания «МЦСТ» объявила о готовности начать серийный выпуск ПК Эльбрус-401 РС, позиционируемого в качестве первого российского ПК, построенного на базе российского микропроцессора Эльбрус-4С. И вот сейчас ресурс CNews сообщил, что стоимость ПК «Эльбрус-401 РС» модификации «Б» с процессором Эльбрус-4С, работающим на пониженной до 750 МГц частоте, составит порядка $3320.

В эту сумму оценен «компактный» ПК, выполненный в корпусе формата MiniTower, вычислительных способностей которого, по утверждению специалистов МЦСТ, достаточно, чтобы стать полноценной заменой офисным системам зарубежного производства.

Компьютер поставляется с предустановленной фирменной операционной системой Эльбрус на ядре Linux, однако разработчики отмечают, что их детище позволит использовать в качестве программной оболочки Windows XP, Linux, QNX и ряд других ОС. Реализовать подобную возможность удалось благодаря поддержке аппаратно-программной двоичной трансляции кодов Intel x86 и Intel x86-64 в коды для исполнения на процессоре с архитектурой «Эльбрус».

Потенциальный покупатель может рассчитывать на два графических адаптера: интегрированный видеочип на базе СБИС Silicon Motion SM718, а также дискретный видеоускоритель AMD Radeon. Объем оперативной памяти в штатной комплектации составит 24 ГБ с возможностью расширения до 96 Гбайт. Для хранения данных в базовой версии «АРМ Эльбрус-401» предусмотрен размещенный на плате диск mSATA на 128 Гбайт и 3,5-дюймовый жесткий диск емкостью 1 Тбайт (интерфейс SATA 2.0). При необходимости можно дополнительно установить еще один накопитель.

Набор интерфейсных разъемов на материнской плате ПК представлен RJ-45, SATA 2.0, IDE, USB 2.0, RS-232, DVI (используется встроенная видеокарта).

Новинка предназначена для оборудования автоматизированных рабочих мест операторов, организации микросерверов и информационных терминалов, применения в промышленной автоматизации и в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

В комплект поставки помимо самого десктопа входит 23-дюймовый монитор клавиатура и мышь.

Источник: CNews