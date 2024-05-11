К Helldivers 2 присоединилась Ghost of Tsushima — обе игры Sony ограничены в Steam в 180 странах (добавились Эстония, Литва и Латвия)

После того, как Helldivers 2 была удалена из Steam в 177 странах после привязывания учетных записей PlayStation Network, Sony, похоже, отказалась от подобной практики, но новый шаг говорит о другом.

В список «забаненных» у Helldivers 2 добавились страны Балтии, как свидетельствует SteamDB. Но, что более важно, Ghost of Tsushima также была ограничена в Steam в тех же странах. Так что обе игры теперь ограничены в Эстонии, Литве и Латвии в дополнение к 177 другим играм в списке.

Ограничение появилось лишь через несколько дней после того, как разработчик Ghost of Tsushima Sucker Punch прояснил ситуацию с привязкой к учетным записям PSN в предстоящем издании Director’s Cut для ПК, которое должно выйти 16 мая. Студия заявила, что учетная запись PSN будет нужна для многопользовательского онлайн-режима, но не для соло-игры. Ситуация также вызывает беспокойство относительно других релизов Sony на ПК.

5 мая Sony решила не требовать от игроков Helldivers 2 привязки учетных записей Steam к Playstation Network, но игра все еще ограничена в странах, где PSN недоступен. Хотя страница обзора Helldivers 2 в Steam начала оправляться после наплыва негативных отзывов, поклонники восприняли добавление стран Балтии к ограничению как тревожный знакSony пока не ответила на запрос IGN о комментарии.

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Источник: IGN