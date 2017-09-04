Samsung анонсировала «умную» стиральную машину WW8800M в рамках концепции «интернета вещей»

Компания Samsung подготовила к выставке IFA 2017 новую «умную» стиральную машину WW8800M, которая является частью экосистемы «интернета вещей». Данная возможность является одним из компонентов новой технологии QuickDrive.

Отмечается, что в стиральной машине Samsung WW8800M реализован интеллектуальный помощник Q-rator, который предлагает три новые функции для удобства пользователей. Так, функция Laundry Planner позволяет настраивать время окончания стирки. Благодаря этому пользователь может более гибко планировать свой день. В то же время функция Laundry Recipe автоматически предлагает рекомендации относительно оптимальных режимов стирки. При этом учитывается информация о цвете и типе ткани, степени загрязнения. Эта информация вводится пользователем. Наконец, функция HomeCare Wizard удаленно отслеживает процесс стирки и заранее уведомляет пользователя о возможных проблемах. Также она предлагает быстрые подсказки для устранения этих проблем.

Кроме того, технология QuickDrive в новой стиральной машине Samsung WW8800M позволяет сократить время стирки на 50%, а энергопотребление – на 20%. При этом не ухудшается качество стирки. Такой результат удалось достичь благодаря использованию новой конструкции барабана Q-Drum. Она включает сам барабан и независимо вращающуюся пластину в его задней части, которая создает дополнительный вектор движения вдоль оси барабана. Вместе с тем, в новинке реализованы функции AddWash, которая позволяет добавлять предметы или моющие средства уже в процессе стирки, и EcoBubble, способствующая образованию пузырьков из стирального порошка и повышающая качество стирки. Наконец, технология Samsung Digital Invert призвана уменьшить издаваемый шум и потребление энергии.

Источник: Samsung