Школа программирования UNIT Factory с бесплатным обучением без учителей и лекций открыла новый набор студентов

Образовательный проект UNIT Factory, открытый в прошлом году фондом K.Fund в партнерстве с французской школой 42 и являющийся ключевым элементом экосистемы инновационного парка UNIT.City, объявил о втором открытом наборе студентов и рассказал о результатах своей работы. Напомним, что обучение в UNIT Factory является бесплатным при условии дальнейшей работы выпускников в Украине в течение трех лет, без ограничений по выбору студентами работодателей.

На данный момент подготовку в UNIT Factory проходят 280 человек, а в конца 2017 года года число студентов будет увеличено до 800. Среди студентов первого набора подавляющее большинство (61%) имело лишь начальный уровень программирования, а 16% — не имело его вовсе, при этом 57% студентов уже имеют высшее образование. Согласно стандартам Школы 42, поступить в учебное заведение могут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, при этом основная масса обучающихся в первом наборе относится к возрастному диапазону 18-23 года.

Онлайн-регистрация на обучение проходит на сайте проекта unit.ua, а личные встречи с кандидатами стартуют сегодня, 24 апреля 2017 года. Во время первого отбора год назад за первый месяц было обработано более 13000 заявок от желающих. В этом году по итогам онлайн-теста и личных встреч, до 1500 абитуриентов получат возможность пройти одномесячный испытательный период обучения (так называемый бассейн), а полноценное обучение второго набора начнется в ноябре 2017 года.

«Мы не сомневались, что система работает, и очень довольны результатами. Несмотря на то, что студентов никто не контролирует, они не теряют мотивации. Наши ученики стали сплоченной общиной — они постоянно участвуют в соревнованиях, хакатонах, воркшопах, встречах с лидерами индустрии и других событиях. Подавляющее большинство из них уже опережает запланированные средние показатели, достигнув того уровня квалификации, который позволяет идти на первую стажировку в реальные компании», — рассказала Валерия Заболотная, руководитель образовательных программ K.Fund.

Отметим, что при отборе кандидатов не учитываются академические критерии (дипломы, ВНО) или уровень уже имеющихся навыков программирования. Кандидаты зачисляются исключительно исходя из их способностей и мотивации, которые проявляются во время вступительного тестирования и испытательного периода. В UNIT Factory считают, что такой процесс отбора позволяет наиболее эффективно выявлять таланты. Программа подготовки в UNIT Factory в среднем рассчитана на период до трех лет, подробнее с ней можно ознакомиться на сайте заведения.

Источник: UNIT Factory