Шлем виртуальной реальности Lenovo предложит повышенную комфортность при цене $400

Компания Lenovo занимается разработкой собственного шлема виртуальной реальности, и ей уже есть что продемонстрировать, хотя речь пока идёт не о финальном продукте.

Шлем виртуальной реальности от Lenovo содержит два OLED дисплея с разрешением 1440×1440 точек. Причём, дисплейный блок закреплён на шарнирном механизме, благодаря чему для взгляда на реальный мир достаточно просто поднять его, а не снимать с головы весь шлем. В устройство интегрированы две камеры, позволяющие отслеживать перемещение в пространстве. Не исключено, что с их помощью также можно будет выводить на экраны и реальную окружающую обстановку.

Шлем виртуальной реальности является достаточно лёгким решением. Его финальная версия будет иметь массу около 350 г, в то время как конкурирующее устройство HTC Vive весит около 550 г. При этом дизайн решения Lenovo позволяет разместить большую часть веса устройства на лбу пользователя, а не на переносице, что призвано повысить комфорт при использовании.

Пока что нет точных сведений о дате релиза финальной версии шлема виртуальной реальности Lenovo. Известно лишь, что продажи ожидаются «позже в этом году», а цена устройства составит менее $400.

Источник: Engadget