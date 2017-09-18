Смартфон UMIDIGI S2 получил 6-дюймовый дисплей с соотношением 18:9 и батарею ёмкостью 5100 мАч

Компания UMIDIGI подготовила к выпуску новую модель смартфона под названием UMIDIGI S2. Данная модель оснащена батареей высокой ёмкости, которая, по заверениям производителя, обеспечивает 2 дня автономной работы.

Смартфон UMIDIGI S2 оснащён 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, который занимает 90% поверхности лицевой панели. В устройстве применяется матрица Sharp TDDI In-cell с разрешением HD+ (1440х720 точек). Дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 4 с эффектом 2.5D. Также в наличии имеются MediaTek Helio P20 с частотой 2,3 ГГц и GPU Mali-T880 MP2 (900 МГц), 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флэш-памяти с возможностью расширения на дополнительные 256 ГБ при помощи карты памяти microSD. В новинке применяется гибридный слот, позволяющий устанавливать либо карту памяти, либо вторую SIM-карту.

На задней панели расположена двойная камера, которая включает 13-мегапиксельный основной сенсор SONY IMX 258 и дополнительную 5-мегапиксельную матрицу. Камера на лицевой панели оснащена 5-мегапиксельным сенсором. Устройство несёт на борту модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, модуль навигации GPS и FM радио. Сообщается о наличии порта USB Type-C и сканера отпечатков пальцев. Батарея имеет ёмкость 5100 мАч и поддерживает функцию ускоренной зарядки. Аппарат имеет размеры 158,1×74,6×8,8 мм и массу 186 г.

Смартфон UMIDIGI S2 уже стал доступным для предварительного заказа по цене $239,99. На протяжении первой недели предварительных продаж (с 18 до 25 сентября) на некоторых площадках покупатели могут получить скидку и приобрести устройство за $179,99. На выбор предлагаются чёрный и красный варианты цветового исполнения корпуса.