SpaceX впервые запустила и посадила ранее летавшую первую ступень ракеты Falcon 9

Сегодняшний день, 31 марта 2017 года, вошел в историю как день одного из самых важных событий за всю историю ракетно-космической промышленности. После более чем двух с половиной лет разработки и превращения ракеты Falcon 9 в многоразовую компания SpaceX Илона Маска впервые успешно запустила и посадила уже летавшую ракету-носитель Falcon 9. Если быть точным, то компания повторно использовала первую ступень ракеты Falcon 9, которая является ключевой частью ракеты, сохраненную после запуска с грузовым кораблем CRS-8 Dragon в апреле 2016 года. Сам запуск транслировался в прямом эфире.

Ракета стартовала со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде в 1:27 по киевскому времени. Спустя несколько минут после старта первая ступень двухступенчатой ракеты отделилась, а затем успешно села на плавучую платформу «Конечно, я все еще люблю тебя» в Атлантическом океане. Как известно, платформа в океане вместо космодрома на земле используется для снижения затрат на топливо. Вторая ступень вывела на околоземную орбиту геостационарный спутник связи SES-10 одноименного оператора, который должен заменить устаревшие аналоги, после чего успешно отделилась. Это произошло примерно через 30 минут после запуска. Важно отметить, что в этом историческом повторном запуске ракеты SpaceX было еще одно важное достижение – компания также посадила носовой обтекатель – верхнюю часть ракеты, которая окружает отсек с полезной нагрузкой, обеспечивая его безопасность. SpaceX сделала это впервые.

В NASA поздравили SpaceX с историческим событием. Сам Маск заявил, что гордится командой SpaceX и наметил следующую цель – повторный запуск в течение 24 часов после посадки.

За счет возможности повторного использования уже летавших первых ступеней компания Илона Маска рассчитывает существенно снизить стоимость вывода грузов на орбиту. Компания пообещала снизить затраты на 10% на этом этапе и на 30% — через несколько лет.

Как отмечает The Verge, после успешной посадки SpaceX попробует обновить Falcon 9 для третьего запуска. Ранее Илон Маск говорил, что первые ступени Falcon 9 могут быть повторно использованы до двадцати раз.

Вот видео посадки первой ступени:

И видеозапись трансляции запуска полностью:

Качественные фотографии сегодняшнего исторического запуска Falcon 9 уже добавлены в галерею SpaceX в Flickr.

Запуск и посадка уже использованной ракеты – цель, которую Илон Маск преследовал с момента основания компании SpaceX в 2011 году. Всего с декабря 2015 года компания успешно посадила восемь ракет. Последний успешный запуск состоялся 14 января 2017 года. Но были и неудачи. Совершить небольшой экскурс в историю и вспомнить, как SpaceX шла к этой цели помогут «гифки» ниже:

Попытка номер раз, январь 2015

Вторая попытка, апрель 2015

Третья попытка, декабрь 2015, первое успешное приземление

Четвертая попытка, январь 2016

Пятая попытка, март 2016 (видеосигнал пропал перед неудачной посадкой)

Шестая попытка, апрель 2016 (первая успешная посадка на баржу)

Седьмая попытка, май 2016 (вторая успешная морская посадка)

Восьмая попытка, май 2016 (третья успешная морская посадка)

Девятая попытка, июнь 2016

Десятая попытка, июль 2016 (вторая успешная посадка на землю)

11 попытка, август 2016 (четвертая успешная морская посадка)

12 попытка, январь 2017 (пятая успешная морская посадка)

13 попытка, февраль 2017 (третья успешная посадка на землю)

14 попытка, март 2017 (шестая морская посадка и первая посадка уже летавшей ступени)

Источник: The Verge (1, 2 и 3)