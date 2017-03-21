США запретили перевозить в салонах самолётов гаджеты крупнее смартфона на рейсах из восьми исламских стран

Авиакомпании, совершающие рейсы из некоторых стран Ближнего Востока и Африки в США, в скором времени изменят правила перевозки почти всех электронных устройств пассажирами. Гаджеты предстоит сдавать в багаж, проносить их на борт самолёта будет запрещено. Ограничение затронет все устройства крупнее мобильного телефона (ноутбуки, планшеты, устройства для чтения электронных книг, камеры, портативные DVD проигрыватели, игровые консоли). Об этом заявляют представители властей.

Такие ограничения вызваны обеспокоенностью относительно безопасности пассажиров, совершающих беспосадочные перелеты в США из определенных стран. Представители службы гражданской авиации полагают, что угроза для США будет сведена на нет, если пассажир совершит пересадку в другом городе, где применяются дополнительные и более надежные процедуры проверки. Директива по ограничению провоза гаджетов в салоне самолёта призвана обеспечить повышенные меры безопасности в некоторых аэропортах на ограниченный срок. Ограничения затронут 9 авиакомпаний и 10 аэропортов в 8 странах. Список стран включает Иорданию, Катар, Кувейт, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию.

Вместе с тем, один из чиновников заявил, что данные ограничения связаны с опасениями совершения террористических актов Аль-Каидой. Разведывательный службы отслеживали эту угрозу на протяжении некоторого времени. Аль-Каида пытается создавать взрывчатые устройства с незначительным количеством металла или вовсе без него, чтобы было проще пронести их на борт самолёта. Ещё один представитель властей заявил, что в течение нескольких месяцев были опасения по поводу атак с помощью электронных устройств, но было недостаточно информации, чтобы издать соответствующие предписания авиакомпаниям.

Департамент внутренней безопасности отказался комментировать возможные меры предосторожности, но готов делиться информацией по мере изменения ситуации. В то же время официальный представитель Госдепартамента США заявил, что представители посольств уже уведомляют соответствующие страны и авиакомпании.

Представители некоторых авиакомпаний подтвердили факт получения предписаний, ограничивающих перевозку электронных устройств в салонах самолётов. Например, компания Saudi Arabian Airlines уже уведомила своих клиентов, что на прямых рейсах в США теперь запрещено проносить на борт самолёта ноутбуки и планшеты в ручном багаже. Ограничение вступает в силу в ближайшую среду. Похожее уведомление опубликовала в Twitter и компания Royal Jordanian Airlines, но позже удалила данное сообщение без пояснений. Компания Amman сообщила, что на прямые рейсы в США позволит проносить в салон самолётов только смартфоны и электронику медицинского назначения, прочие устройства проносить в салон запрещено.

При этом ограничения не затронут американские авиакомпании, так как ни одна из них не совершает прямых рейсов в страны, попавшие под ограничения.

Источник: CNN, The Verge