Стартап Grammarly, основанный украинцами, получил $110 млн инвестиций

Стартап Grammarly, основанный украинцами Алексеем Шевченко, Максимом Литвином и Дмитрием Лидером, получили инвестиции в размере $110 млн, сообщает WSJ. Этот инвестиционный раунд провели General Catalyst при участии Breyer Capital, IVP, SignalFire и Spark Capital, и на данный момент — это самая крупная сумма, которую удалось получить проекту с украинскими корнями.

Grammarly — это сервис проверки правописания и грамматики на английском языке, при этом он умеет корректировать не только ошибки, но и структуру предложений, а также стиль письма. Сервис получил широкую популярность, его активно используют как школьники и студенты, так и сотрудники компаний, ведущие деловую переписку. По данным Grammarly, в апреле 2017 года у сервиса было 6,9 млн активных пользователей ежедневно.

Но столь крупное вложение Grammarly получил за идею внедрить машинное обучение для того, чтобы улучшить не только правописание и грамматику, но и предлагать пользователям подсказки в зависимости от контекста и тона.

Компания Grammarly зарегистрирована в США, её главный офис находится в Сан-Франциско, но кроме этого также есть офис в Киеве и Нью-Йорке.

Источник: WSJ