Суд Южной Кореи отказался арестовывать главу Samsung Group, подозреваемого во взяточничестве

Вице-председателю компании Samsung (который является фактическим руководителем) не грозит арест по подозрению во взяточничестве, растрате и лжесвидетельстве.

Напомним, в ноябре прошлого года в офисах компании Samsung Electronics в Южной Корее прошли обыски в связи с расследованием коррупционного скандала, в котором замешана президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Недавно прокуратура Южной Кореи добивалась выдачи ордера на арест Ли Джэёна. Однако суд отклонил требование прокуратуры и не разрешил проводить арест Ли Джэёна.

Прокуратура подозревает Джэёна в прямом участии в передаче крупных сумм в фонды, подконтрольные президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. В прошлом месяце парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента. По данным следствия, в 2015-2016 годах Samsung в общей сложности перевела около $36 млн на счета компаний и фондов, связанных с подругой президента Чхве Сун Силь. Последняя имела доступ к конфиденциальной информации и имела некоторое влияние на принятие политических решений, хотя и не занимала никаких должностей в правительстве. Что касается денежных переводов Samsung, то они, якобы, были платой за гарантии передачи Ли Джэёну власти в корпорации и одобрение слияния двух компаний: Cheil Industries Inc. и Samsung C&T Corp. Это слияние завершилось в 2015 году и усилило влияние Ли Джэёна в Samsung.

Представитель компании Samsung заявил, что полностью поддерживает принятое судом решение и высоко ценит тот факт, что суть этого дела может быть расследована и без необходимости задержания.

Источник: The Verge