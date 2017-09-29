Twitter заблокировал более 200 российских аккаунтов, распространяющих политическую рекламу на тему выборов в США

Вчера вице-президент по публичной политике Twitter Колин Кроуэлл побывал в Конгрессе. В рамках закрытой встречи он передал законодателям из спецкомитетов разведки Палаты представителей и Сената данные о предполагаемом вмешательстве России в выборы США через платформу компании. Как сообщается, Twitter удалось найти более 200 пророссийских аккаунтов, которые использовали ее платформу в целях распространения политической рекламы и дезинформации американских пользователей.

Отметим, что в начале этого месяца аналогичное заявление сделала Facebook, объявив об обнаружении 470 фейковых аккаунтов и страниц, связанных с Россией и распространяющих рекламу с целью повлиять на выборы США.

Twitter удалось обнаружить 22 аккаунта, связанных с учетными записями, ранее заблокированными Facebook. Помимо этих 22 компания нашла еще 179 аккаунтов, которые пытались воздействовать на ход избирательной кампании и распространяли «информацию, вводящую в заблуждение». Все они, как заверил Twitter, вскоре были заблокированы за нарушение правил соцсети – рассылку спама. В отличие от аккаунтов, найденных Facebook, профили, обнаруженные Twitter, не были зарегистрированы как рекламодатели.

В официальном блоге компания больше рассказывает о мерах противодействия злоупотреблениям, связанным с манипулированием трендами и автоматизированной рассылкой спама. Twitter отмечает, что наибольшим источником спама исторически была «Россия и другие страны постсоветского пространства». И что отслеживать подобную деятельность, координируемую различными людьми очень сложно.

В сообщении также говорится, что три учетные записи телеканала Russia Today, якобы связанного с российским правительством, в 2016 году на рекламу для американцев суммарно потратили $274 тыс.

Twitter также пообещал в ближайшие месяцы внедрить новые механизмы для выявления злонамеренной деятельности, но что конкретно это будет в компании не сообщили. Кроме того, как и Facebook, Twitter обязалась сделать саму политическую рекламу более прозрачной.

Источник: The Verge