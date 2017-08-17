УГЦР запустил новый тендер по закупке услуги MNP в Украине через систему Prozorro с ограничением по сумме в 40 млн грн

Сегодня, 17 августа 2017 года, глава тендерного комитета Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР), исполнительный директор госпредприятия Вадим Гулько утвердил тендерную документацию на проведение через систему Prozorro новых торгов по закупке услуги по разработке программного обеспечения «Централизованная база данных перенесенных номеров (MNP)». Прием тендерных предложений продлится ровно месяц, до 17 сентября 2017 года.

«Сейчас тендерная документация по MNP уже загружена в систему Prozorro и все потенциальные участники будущих торгов могут ознакомиться с техническим заданием и другими требованиями тендера. Итак, сегодня, 17 августа мы объявляем о проведении новых торгов по закупке услуги по переносу номеров и надеемся, что этот тендер в Prozorro будет успешным и результативным», — заявил Вадим Гулько.

Также исполнительный директор госпредприятия сообщил, что тендерный комитет УГЦР максимально упростил процедуру проведения тендера, доработал тендерную документацию с целью минимизации дискуссионных вопросов, которые по-разному воспринимались участниками предыдущих торгов. Неизменным остается требование, чтобы участник торгов имел успешный опыт создания автоматизированной системы «Централизованная база данных перенесенных номеров» в другой стране.

При этом он акцентировал внимание на том, что в отличие от документации предыдущих торгов в новой определена единая сумма тендера, которая не может превышать 40 млн грн. Опыт предыдущих торгов показал возможность реализации этого проекта за такую ​​сумму. Также единственным критерием оценки пока определена цена. Учитывая большую работу, которая была проведена до сих пор, срок предоставления услуг уменьшен и ограничен 150 календарными днями.

Ознакомиться с тендерной документацией по внедрению услуги MNP в Украине можно на сайте Prozorro по следующей ссылке.

Напомним, что 31 июля текущего года в УГЦР произошло внеплановое заседание Комитета по конкурсным торгам госпредприятия, на котором было единогласно принято решение об отмене предыдущих торгов по закупке услуги по внедрению MNP в Украине. Это решение было обусловлено пропуском законодательно установленных сроков в связи с долговременной неопределенностью вокруг процесса внедрения в Украине услуги переноса номеров из-за многочисленных судебных процессов, инициированных участниками торгов.

Источник: Украинский государственный центр радиочастот