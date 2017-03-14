Украина и Турция подписали соглашение о безвизовых поездках по внутренним ID-паспортам (сроком на 90 дней в течение полугода)

Сегодня во время официального визита Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турцию было подписано Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о взаимных поездках граждан по ID-картам. Церемония подписания состоялась в присутствии глав правительств Украины и Турции по результатам их переговоров.

В частности, положениями указанного Соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Турецкой Республики, пользующиеся паспортами в форме ID-карты, содержащие бесконтактный электронный носитель, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.

По мнению властей двух стран, реализация положений Соглашения должна будет способствовать развитию двусторонних отношений между Украиной и Турцией, интенсификации контактов в социально-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Ранее сообщалось, что за прошлый год Турцию посетили почти миллион украинцев, также примерно на 20-25% увеличился и турецкий туристический поток в Украину. По мнению турецкого посла, возможность ездить в Турцию по внутренним паспортам должна повысить туристический поток из Украины на 35-50%.

Источник: Кабмин Украины