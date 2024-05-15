MacPaw запустила бету маркетплейса Setapp Mobile для iOS в ЕС

Украинская компания MacPaw выпустила новый маркетплейс Setapp Mobile. Доступен он в бета-версии и только по приглашениям, рассчитан на пользователей из стран Европейского Союза.

Об этом рассказанный Lead Product Manager в Setapp Николай Савин.

Это один из первых маркетплейсов, созданный после обновления политики Apple в ЕС.

Setapp появился как приложение macOS. За $9,99 в месяц пользователи Mac могли загружать и использовать популярное программное обеспечение для повышения производительности и различные утилиты. В результате модель оказалась настолько популярной, что MacPaw выпустил версию для iOS в 2020 году.

Как рассказывает The Verge, при подписке на маркетплейс вы можете загружать с него сколько угодно программ для iPhone без покупок в программе или скрытых платежей.

Текущая бета бесплатна для всех, кто зарегистрировался в списке ожидания,

Полная версия будет взимать плату за подписку. Сколько это будет стоить — пока неизвестно.

В издании отметили, что загрузка приложений через Setapp Mobile — не самый простой процесс.

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Нужно открыть учетную запись Setapp в браузере;

перейти в раздел с программами;

затем перейти по ссылке, которая открывает iOS App Store;

после этого можно загрузить программное обеспечение;

затем нужно вернуться в свою учетную запись и активировать ее.

Обозреватели предположили, что это может быть частью стратегии Apple по ограничению количества покупок вне собственного магазина приложений.

Установка Setapp Mobile происходит по той же схеме, что и AltStore PAL

Во время первой установки пользователейбудут сопровождать так называемые «экраны страха» от Apple — предупреждение о том, что «обновлениями и покупками в этом приложении будет управлять разработчик». Например, разработчики AltStore PAL. заявляли, что эти шаги являются разумными мерами безопасности, однако критики считают, что они вызовут у пользователей iOS сомнения по поводу выхода за пределы экосистемы, намекая, что это более рискованно, чем загрузка через App Store.

В пробной версии Setapp Mobile, которую протестировали пользователи, были доступны следующие приложения:

Focused Work;

CleanMyPhone;

SideNotes;

Itemlist;

Taskheat;

MonAI;

Mindr;

NeatNook;

Subjects;

BasicBeauty;

Optika;

Downie;

ClearVPN.

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