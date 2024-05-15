«Эвакуация 3» — Крис Хемсворт говорит, что триквел боевика «в разработке»

В последние месяцы было немало слухов относительно третьей части франшизы Extraction / «Эвакуация». Еще в прошлом году исполнитель главной роли Крис Хемсворт и режиссер фильмов Сэм Харгрейв заявили, что Тайлер Рейк снова появится на экранах, чтобы продемонстрировать еще больший героизм. Это было и неудивительно после успеха второй части.

Впоследствии о третьей части заговорили глава Netflix Film Скотт Стубер и сценарист и продюсер Джо Руссо. Но съемки продолжения во многом зависели от графика Хемсворта. И вот теперь он пролил немного дополнительного света на будущее фильма «Эвакуация 3».

Во время недавнего интервью со Стивом Вайнтраубом из Collider Хемсворт рассказал, что для третьей части франшизы колеса крутятся, перо кладется на бумагу, а актерский состав и съемочная группа готовятся, чтобы снять новое приключение наемника Тайлера Рейка:

«Я не знаю, когда мы начнем, но он в работе.

Также отмечается, что съемки боевиков — это довольно опасное дело. Вайнтрауб рассказал об эпизоде, когда режиссер Сэм Харгрейв едва не умер после того, как его «сдуло с поезда».

Крис Хемсворт также вспомнил несколько случаев, которые могли плохо закончиться для Харгрейва:

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«Да, он также был привязан к передней части машины, которая врезалась в другую машину… И его нога застряла возле ступицы колеса. Чудом он не разбил ногу. В любом случае, да, есть несколько таких историй».

Источник: collider