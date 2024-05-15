Трейлер Assassin’s Creed Shadows и все, что известно об игре на данный момент

Вышел первый трейлер Assassin’s Creed Shadow, в котором показаны два героя, доступных игроку. Один из них — первый в истории Японии темнокожий самурай Ясукэ, сподвижник Оды Нобунаги. Другим стала более традиционная убийца-шиноби Наоэ.

Похоже, что герои Assassin’s Creed Shadows окажутся на противоположных сторонах конфликта, но объединятся вместе против общего врага. Ясуке и Наоэ будут работать, чтобы завоевать доверие друг к другу, а самурай приспосабливается к совершенно другому миру вокруг себя.

Из трейлера можно понять, что Ясукэ предпочитает стиль боя самурая, в то время как скрытая работа Наоэ больше напоминает традиционное происхождение серии AC. Похоже, Ubisoft пытается найти баланс между старым и новым геймплеем Assassin’s Creed, и предложит игроку возможность использовать оба стиля прохождения. Наличие двух героев позволит переключаться между скрытым и более брутальным стилем в зависимости от ситуации.

«Это сразу создает такое различие. Ясукэ может сражаться, используя все свои преимущества; его телосложение, он большой парень. Он может сломать дверь, он может сражаться с несколькими врагами, он может пробить броню. Сравните это с Наоэ. Ее характер и ее одежда, это действительно о том, чтобы быть незаметной и неузнаваемой. Она единственная со скрытыми лезвиями, поэтому имеет явные преимущества, которые позволяют скрываться и сражаться, даже если можно делать и то, и другое», — сказал директор игры Чарльз Бенуа.

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Помощник режиссера рассказа Брук Дэвис описала Наоэ как очень активную, страстную и решительную женщину, которая настроена на свои цели: «Она как бы держит сердце в рукаве, и она скажет то, что чувствует в самый разгар момента, и есть эта интенсивность, которую она вносит как шиноби, но она также присутствует в отношениях». Дейвис описала Ясуке как вдумчивую и рассудительную в противоположность Наоэ.

В начале недели Ubisoft непреднамеренно обнародовала дату выпуска игры: видео-заполнитель для сегодняшнего трейлера, которое было быстро удалено издателем, показало дату 15 ноября, которая сегодня подтверждена трейлером.

Assassin’s Creed Shadows станет следующей большой игрой во франшизе от Ubisoft Quebec, после успеха Assassin’s Creed Valhalla 2020 года. Разработчик Марк-Алексис Коут, который был креативным директором и продюсером некоторых игр Assassin’s Creed, описал Shadows как «следующий премиальный флагман Ubisoft и «будущее наших RPG-игр с открытым миром в Assassin’s Creed».

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Креативный директор Джонатан Дюмон рассказал о карте Assassin’s Creed Shadows, которая занимает часть Японии 16 века. Этот регион имеет примерно такой же размер, как часть Древнего Египта в Origins, но он основан на более реалистичном масштабе. Дюмон объясняет, что «окружение кажется более широким» в Shadows по сравнению с Origins. Ubisoft «действительно хотела, чтобы горы чувствовали себя как горы», то же самое относится и к японским замкам. Директор игры Чарльз Бенуа говорит, что замки настолько велики, что каждый из них сам по себе является уровнем игры. Каждый — отдельное большое приключение.

Известно, что игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X. Цены на ПК и PS5:

Источники: Ubisoft, GamesRadar, IGN