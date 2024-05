«Последние из нас»: авторы опубликовали первые фото героев будущего второго сезона сериала

Джоэл и Элли появились на первых фотографиях долгожданного второго сезона сериала HBO «Последние из нас». Они были обнародованы в среду во время презентации Warner Bros. Discovery Upfront в Нью-Йорке.

Дебютный сезон The Last of Us / «Последние из нас» оказался чрезвычайно успешным и даже установил рекорд как самый популярный первый сезон HBO среди всех сериалов сервиса. Также он получил 8 наград «Эмми».

Второй сезон сериала «Последние из нас» ожидается в 2025 году. Звезды Педро Паскаль и Белла Рэмси вернутся к исполнению своих ролей сурового контрабандиста Джоэла и подростка Элли, соответственно. Актерский состав второго сезона также включает Габриэля Луну в роли Томми и Рутину Уэсли в роли Марии.

Ранее был объявлен новый актерский состав: Кейтлин Девер в роли Эбби, Изабела Мерсед в роли Дины, Янг Мазино в роли Джесси, Ариэла Барер в роли Мела, Тати Габриэль в роли Норы, Спенсер Лорд в роли Оуэна и Дэнни Рамирез в роли Мэнни. Кэтрин О’Хара также выступает в качестве приглашенной звезды.

Сериал The Last of Us / «Последние из нас» основан на событиях одноименной игры, выпущенной для консоли PS3 в 2013 году. История разворачивается через 20 лет после уничтожения современной цивилизации. Джоэла нанимают, чтобы вывезти 14-летнюю девушку Элли из зоны репрессивного карантина. То, что начинается как небольшая работа, вскоре становится жестоким, головокружительным путешествием, поскольку они оба должны пересечь США и полагаться друг на друга, чтобы выжить.

Сценаристами и исполнительными продюсерами сериала стали Крейг Мейзин и Нил Дракман. Ранее Мейзин сказал, что теории о втором сезоне, основанные на намеках в первом сезоне и видеоигре, которые распространяются в Интернете, по большей части неверны:

«Я немного наблюдал за событиями в Интернете, люди очень умны, им нравится смотреть, где мы снимаем, а потом у них есть все эти блестящие теории о том, что это значит», — сказал Мейзин в своем подкасте Scriptnotes. «Я бы хотел обнять каждого из них и сказать: «Нет». Большинство теорий неверны, некоторые из них верны наполовину, некоторые предположения верны на 28%».

Источник: hollywoodreporter