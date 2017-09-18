Украинский электробайк DelFast eBike с запасом хода 380 км послезавтра начинает сбор средств на Kickstarter, первым бэкерам обещают 60% скидку

О том, что украинский стартап по курьерской доставке DelFast построил свою собственную версию электробайка и планирует вывести его на Kickstarter мы написали еще в апреле 2016 года. И вот, спустя полтора года разработчики окончательно довели до ума свое творение и определились с датой выхода на Kickstarter — это произойдет уже послезавтра, 20 сентября 2017 года.

Интересно, что на официальном сайте первым бэкерам компания обещает щедрую скидку в 60% от розничной цены. По некоторым данным розничная стоимость электробайка должна составить $2989, то есть с учетом скидки первые инвесторы смогут получить его всего за $1195.

Модель DelFast eBike, которая по словам его создателей представляет собой гибрид мотоцикла и горного велосипеда, получила запас хода в 380 км. Обеспечивают его созданные в США «умные» батареи с ресурсом 3000 циклов, которые могут заряжаться не только от розетки, но и в процессе движения за счет рекуперации на спусках и «педального ассистирования». Создатели сравнивают запас хода своей модели с электромобилем Tesla Model S (естественно, в свою пользу) и называют его «электробайком с самым большим запасом хода в мире».

Сообщается, что DelFast eBike будет продаваться в трех модификациях: Lite — самый доступный вариант, Prime — с увеличенным запасом хода, Top — с увеличенной максимальной скоростью. Комфортная «крейсерская» скорость передвижения электробайка составляет 45 км/ч, максимальная — 55 км/ч (или 80 км/ч для варианта Top).

Разработчики позаботились об удобстве передвижения по дорогам — DelFast eBike получил фары, передние и задние поворотники, а также автоматический стоп-сигнал. Также электроскутер получил GPS-треккер, иммобилайзер, сигнализацию, кнопку старт/стоп, а также мобильное приложение, с помощью которого можно удаленно отслеживать свой байк. Также модель оснащена двумя USB-портами, от которых можно подзарядить свой смартфон, запитать портативную акустику и т.д.

Напомним, что украинская служба курьерской доставки DelFast еще в конце прошлого года начала продавать электробайки собственной конструкции по цене $2100. Запас хода этой модели составляет всего 120 км, что в три раза меньше, чем у новинки. Ранее DelFast использовал электровелосипеды для коммерческой доставки по Киеву в пределах часа, его услугами на тот момент пользовалось более 70 интернет-магазинов и сервисов.

Больше новостей о DelFast eBike появится уже через два дня, а пока внимание на украинскую разработку обратил премьер-министр страны Владимир Гройсман, опубликовавший соответствующую запись на своей facebook-странице.

Источник: DelFast