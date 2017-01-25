Украинский центр радиочастот рассказал, как именно будет происходить операция переноса номера (MNP) при смене мобильного оператора

В преддверии запуска в Украине услуги сохранения мобильного номера при переходе от одного оператора к другому (Mobile Number Portability, MNP), Украинский государственный центр радиочастот решил поделиться с изданием “Новое Время” подробностями того, как будет выглядеть данный процесс глазами конкретного абонента мобильной связи.

Итак, если абонента не устраивают тарифы, качество обслуживания или какие-то другие особенности оператора мобильной связи, то уже в этом году он сможет сменить оператора на более подходящего. Для этого ему нужно будет с паспортом обратиться к оператору-реципиенту. Услуга будет доступна как контрактным, так и предоплаченным абонентам.

Со временем УГЦР обещает предоставить возможность заполнить соответствующую заявку онлайн. Сначала MNP будет платной, ее стоимость будет устанавливать оператор, который будет принимать в свои ряды новых клиентов. В УГЦР предположили, что операторы установят символические расценки за эту услугу. Средства будут списываться прямо с мобильного счета.

“Мобильные номера можно будет переносить на сети всех шести мобильных операторов: Киевстар, МТС Украина (Vodafone), lifecell, Интертелеком, ТриМоб (Укртелеком) и PEOPLEnet (Телесистемы Украины).” – УГЦР

Перенос абонентского номера из одной сотовой сети в другую будет происходить в течение трех рабочих дней или за 24 рабочих часа. Отсчет будет начинаться с момента регистрации соответствующего заявления. Время, в течение которого абонент не будет получать телекоммуникационные услуги по номеру, который переносится, не может превышать трех часов. Пользователю поступит звонок о начале процедуры переноса.

К новому оператору абоненту придется прийти второй раз (после первого заявления о желании воспользоваться MNP), чтобы получить новую SIM-карту со своим старым номером. Если же в течение 30 календарных дней пользователь не появится в офисе своего принимающего оператора, то MNP-операция отменится.

Если абонент, например, Киевстара захочет перейти в другую сеть, то на его номер другие клиенты этого оператора, уже не смогут позвонить по внутрисетевому тарифу. Предупреждать о таких случаях после введения MNP будет особый звуковой сигнал (зуммер) и голосовое сообщение, данное оповещение относится к обязанностям оператора.

“По опыту других мы прогнозируем, что в 2017 году услугой MNP воспользуется 3-5% украинских сотовых абонентов”. – УГЦР.

Отметим, что услугой переноса номера можно будет воспользоваться не всегда, оператор сможет отказать в осуществлении MNP в таких случаях:

Если абонент получает телекоммуникационные услуги обезличенно – то есть, пользуется припейдом, как более 95% всех мобильных пользователей Украины. Сменить оператора с сохранением номера он сможет только после того, как пройдет идентификацию и предоставит свои паспортные данные;

Право пользования абонентским номером, на перенос которого подано заявление, принадлежит другому лицу;

Абонент, который желает перенести номер, во время переноса абонентского номера подал заявление о переносе этого же абонентского номера другому оператору-получателю. Следовательно, устраивать аукцион под условным названием “Кто из операторов предложит лучшие условия” – нельзя;

После последнего переноса абонентского номера не прошло 30 календарных дней – соответственно, в год можно будет воспользоваться MNP не более 12 раз;

Абонентом в заявлении о перенесении абонентского номера указаны неполные и/или недостоверные данные;

Оператор-получатель не осуществляет деятельность в населенном пункте, в котором абонент планирует получать услуги – это скорее касается маленьких операторов-аутсайдеров, таких как ТриМоб и PEOPLEnet, в которых покрытие значительно меньше, чем у остальных операторов;

Абонентский номер обслуживается аналоговой коммутационной станцией. Этот пункт (как и следующий) касается фиксированных сетей – да-да, и обычные городские номера можно будет переносить – а конкретнее, Укртелекома;

Отсутствует техническая возможность организации новой абонентской линии оператором-получателем.

По мнению представителей УГЦР, данная услуга является определенным эволюционным этапом развития телекоммуникационного рынка, так как позволит повысить конкуренцию среди украинских операторов, а значит улучшить качество предоставления услуг.

Источник: Новое Время