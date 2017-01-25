Украинский центр радиочастот рассказал, как именно будет происходить операция переноса номера (MNP) при смене мобильного оператора

Украинский центр радиочастот рассказал, как именно будет происходить операция переноса номера (MNP) при смене мобильного оператора

В преддверии запуска в Украине услуги сохранения мобильного номера при переходе от одного оператора к другому (Mobile Number Portability, MNP), Украинский государственный центр радиочастот решил поделиться с изданием “Новое Время” подробностями того, как будет выглядеть данный процесс глазами конкретного абонента мобильной связи.

Итак, если абонента не устраивают тарифы, качество обслуживания или какие-то другие особенности оператора мобильной связи, то уже в этом году он сможет сменить оператора на более подходящего. Для этого ему нужно будет с паспортом обратиться к оператору-реципиенту. Услуга будет доступна как контрактным, так и предоплаченным абонентам.

Со временем УГЦР обещает предоставить возможность заполнить соответствующую заявку онлайн. Сначала MNP будет платной, ее стоимость будет устанавливать оператор, который будет принимать в свои ряды новых клиентов. В УГЦР предположили, что операторы установят символические расценки за эту услугу. Средства будут списываться прямо с мобильного счета.

“Мобильные номера можно будет переносить на сети всех шести мобильных операторов: Киевстар, МТС Украина (Vodafone), lifecell, Интертелеком, ТриМоб (Укртелеком) и PEOPLEnet (Телесистемы Украины).” – УГЦР

Перенос абонентского номера из одной сотовой сети в другую будет происходить в течение трех рабочих дней или за 24 рабочих часа. Отсчет будет начинаться с момента регистрации соответствующего заявления. Время, в течение которого абонент не будет получать телекоммуникационные услуги по номеру, который переносится, не может превышать трех часов. Пользователю поступит звонок о начале процедуры переноса.

К новому оператору абоненту придется прийти второй раз (после первого заявления о желании воспользоваться MNP), чтобы получить новую SIM-карту со своим старым номером. Если же в течение 30 календарных дней пользователь не появится в офисе своего принимающего оператора, то MNP-операция отменится.

Если абонент, например, Киевстара захочет перейти в другую сеть, то на его номер другие клиенты этого оператора, уже не смогут позвонить по внутрисетевому тарифу. Предупреждать о таких случаях после введения MNP будет особый звуковой сигнал (зуммер) и голосовое сообщение, данное оповещение относится к обязанностям оператора.

“По опыту других мы прогнозируем, что в 2017 году услугой MNP воспользуется 3-5% украинских сотовых абонентов”. – УГЦР.

Отметим, что услугой переноса номера можно будет воспользоваться не всегда, оператор сможет отказать в осуществлении MNP в таких случаях:

  • Если абонент получает телекоммуникационные услуги обезличенно – то есть, пользуется припейдом, как более 95% всех мобильных пользователей Украины. Сменить оператора с сохранением номера он сможет только после того, как пройдет идентификацию и предоставит свои паспортные данные;
  • Право пользования абонентским номером, на перенос которого подано заявление, принадлежит другому лицу;
  • Абонент, который желает перенести номер, во время переноса абонентского номера подал заявление о переносе этого же абонентского номера другому оператору-получателю. Следовательно, устраивать аукцион под условным названием “Кто из операторов предложит лучшие условия” – нельзя;
  • После последнего переноса абонентского номера не прошло 30 календарных дней – соответственно, в год можно будет воспользоваться MNP не более 12 раз;
  • Абонентом в заявлении о перенесении абонентского номера указаны неполные и/или недостоверные данные;
  • Оператор-получатель не осуществляет деятельность в населенном пункте, в котором абонент планирует получать услуги – это скорее касается маленьких операторов-аутсайдеров, таких как ТриМоб и PEOPLEnet, в которых покрытие значительно меньше, чем у остальных операторов;
  • Абонентский номер обслуживается аналоговой коммутационной станцией. Этот пункт (как и следующий) касается фиксированных сетей – да-да, и обычные городские номера можно будет переносить – а конкретнее, Укртелекома;
  • Отсутствует техническая возможность организации новой абонентской линии оператором-получателем.

По мнению представителей УГЦР, данная услуга является определенным эволюционным этапом развития телекоммуникационного рынка, так как позволит повысить конкуренцию среди украинских операторов, а значит улучшить качество предоставления услуг.

Источник: Новое Время

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