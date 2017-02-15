Уже этим летом в Дубае появятся беспилотные летающие такси EHang 184
Жители и гости Дубая — города Объединенных Арабских Эмиратов, заслуженно считающегося символом человеческого прогресса и воплощением передовых технологических достижений — вскоре (этим летом) смогут встретить на улицах мегаполиса беспилотные летающие такси EHang 184. В настоящее время глава Управления дорог и транспорта Дубая (RTA) объявил о тестировании одноместных пассажирских дронов китайской компании Ehang в качестве новой «транспортной альтернативы».
Сам дрон демонстрировался в рамках ежегодного форума World Government Summit, прошедшего в Дубае с 12 по 14 февраля, но участники по-настоящему заинтересовались аппаратом лишь после обращения главы RTA Маттара Мухаммеда Аль Таера. Руководитель транспортного ведомства мегаполиса отметил, что представленный летательный аппарат – не просто макет.
«На самом деле мы уже успели поэкспериментировать с этим транспортным средством в небе над Дубаем», – сказал Аль Таер, пообещав, что ЛА будет летать уже к лету.
Увы, никаких других подробностей касательно автономного летающего такси в Дубае чиновник не сообщил, поэтому пока неясно, будет это полноценная коммерческая служба или же пилотный проект.
Власти Дубая известны пристрастием к высоким технологиям и различным «игрушкам». Полиция Дубая, например, имеет парк дорогостоящих суперкаров, в арсенале пожарных – реактивные ранцы Martin Jetpack и системы пожаротушения «Дельфин» на базе водяного реактивного ховерборда. Кроме того, в конце прошлого года власти города заключили сотрудничество с Hyperloop One, результатом которого должны стать пассажирские и грузовые ветки Hyperloop в ОАЭ. Так что летающее такси вполне обычная для этого города инициатива.
Источник: The Verge
- Впервые дрон EHang 184 был представлен на прошлогодней выставке CES, но лишь спустя год компания обнародовала первое и пока единственное видео летных испытаний EHang 184.
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- Высота EHang 184 составляет около 1,5 м, масса – 200 кг.
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- Аппарат рассчитан на одного пассажира массой не более 100 кг и имеет небольшой отсек, в который можно положить рюкзак с личными вещами.
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- Суммарная мощность восьми электромоторов составляет 142 лошадиных сил, что позволяет аппарату разгоняться до скорости более 100 км/ч.
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- Одного заряда аккумуляторов должно хватать на 50 км пути.