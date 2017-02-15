Уже этим летом в Дубае появятся беспилотные летающие такси EHang 184

Жители и гости Дубая — города Объединенных Арабских Эмиратов, заслуженно считающегося символом человеческого прогресса и воплощением передовых технологических достижений — вскоре (этим летом) смогут встретить на улицах мегаполиса беспилотные летающие такси EHang 184. В настоящее время глава Управления дорог и транспорта Дубая (RTA) объявил о тестировании одноместных пассажирских дронов китайской компании Ehang в качестве новой «транспортной альтернативы».

Сам дрон демонстрировался в рамках ежегодного форума World Government Summit, прошедшего в Дубае с 12 по 14 февраля, но участники по-настоящему заинтересовались аппаратом лишь после обращения главы RTA Маттара Мухаммеда Аль Таера. Руководитель транспортного ведомства мегаполиса отметил, что представленный летательный аппарат – не просто макет.

«На самом деле мы уже успели поэкспериментировать с этим транспортным средством в небе над Дубаем», – сказал Аль Таер, пообещав, что ЛА будет летать уже к лету.

Увы, никаких других подробностей касательно автономного летающего такси в Дубае чиновник не сообщил, поэтому пока неясно, будет это полноценная коммерческая служба или же пилотный проект.

Власти Дубая известны пристрастием к высоким технологиям и различным «игрушкам». Полиция Дубая, например, имеет парк дорогостоящих суперкаров, в арсенале пожарных – реактивные ранцы Martin Jetpack и системы пожаротушения «Дельфин» на базе водяного реактивного ховерборда. Кроме того, в конце прошлого года власти города заключили сотрудничество с Hyperloop One, результатом которого должны стать пассажирские и грузовые ветки Hyperloop в ОАЭ. Так что летающее такси вполне обычная для этого города инициатива.

Источник: The Verge