Google Pixel 8a получил чип Tensor G3, дисплей с частотой 120 Гц, 7 лет обновления ОС и цену $499

Google подготовила к выпуску более доступную версию в своей линейке смартфонов ─ Pixel 8a. Несмотря на некоторые обновления, новинка сохранила цену своего предшественника.

Смартфон Pixel 8a получил 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей и (впервые для середняка Google) частотой обновления 120 Гц. Другие новшества включают процессор Google Tensor G3, тот же (с незначительными техническими нюансами) флагманский чип, который доступен в Pixel 8. Также увеличилась емкость аккумулятора — с 4385 мАч в Pixel 7a до 4492 мАч в Pixel 8a. Корпус смартфона получил более закругленные углы. Google обещает предоставлять обновления ОС в течение 7 лет, поэтому телефон должен сохранять актуальность до 2031 года.

Другие характеристики соответствуют Pixel 7a. Новинка имеет 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1, сканер отпечатков пальцев на экране, поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт и беспроводную зарядку мощностью 5 Вт. Камера также не претерпела изменений. Пользователям доступны 64-мегапиксельный основной модуль, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и фронтальная камера с 13-мегапиксельным сенсором. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды по стандарту IP67.

Смартфон Google Pixel 8a уже доступен для предварительного заказа по цене $499, а фактические продажи начнутся 14 мая. Новинка предлагается в черном, белом, зеленом и голубом цветах.

Источник: arstechnica

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