«Рыцарь семи королевств»: над приквелом «Игры престолов» будет работать режиссер «Черного зеркала», а первый сезон получит всего 6 эпизодов

Оуэн Харрис присоединился к режиссерской и продюсерской командам нового сериала HBO «Рыцарь семи королевств», который является приквелом к «Игре престолов».

Харрис известен тем, что срежиссировал несколько эпизодов в научно-фантастическом сериале-антологии «Черное зеркало» — в частности «Сан-Джуниперо» и «Я скоро вернусь». В «Рыцаре семи королевств» он будет работать над первыми тремя эпизодами из шести в целом, а также будет выполнять функции исполнительного продюсера, сообщает The Hollywood Reporter.

Ранее были объявлены актеры, которые сыграют главные роли: Питер Клеффи (Викинги: Вальхалла) сыграет рыцаря Дунка (будущего лорда-командующего королевской гвардии, сэра Дункана Высокого), а Декстер Сол Анселл (Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях) воплотит на экране образ его оруженосца Эгга (будущего короля Эйгона V Таргариена),

Согласно официальному синопсису, сериал, основанный на одном из рассказов Джорджа Р. Р. Мартина, будет посвящен приключениям Дункана и Эйгона, которые блуждают по Вестеросу за столетие до событий «Игры престолов»:

«В эпоху, когда род Таргариенов все еще держит Железный трон, а память о последнем драконе еще не вышла из памяти живых, великие судьбы, могущественные враги и опасные подвиги — все это ждет этих невероятных друзей».

Дата выхода сериала «Рыцарь семи королевств» еще не объявлена.

Ранее HBO отменила разработку сериала о Джоне Сноу из-за «нехватки исходного материала», а другой спиноф об Эйгоне «Завоевателе» Таргариене (события будут происходить примерно за 130 лет до большинства событий «Дома дракона», то есть почти за 300 лет до событий оригинального сериала «Игра престолов») привлек сценариста «Бэтмена» Мэтсона Томлина.

Онлайн-курс "Тестування API" від robot_dreams. Навчіться працювати з API на просунутому рівні та проводити навантажувальні тестування, щоб виявляти потенційні проблеми на ранніх етапах розробки. Програма курсу і реєстрація

Также уже в июне ожидаем второй сезон «Дома дракона». Основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», сериал рассказывает о правлении династии Таргариенов в Вестеросе почти за 200 лет до событий «Игры престолов» и примерно через 100 лет после того, как Таргариены объединили Семь королевств.

Первый сезон «Дома дракона» выходил на HBO с 21 августа по 23 октября 2022 года: дебютная серия собрала почти 10 миллионов зрителей и стала самой большой премьерой сериала HBO в истории. Заключительный эпизод посмотрели 9,3 млн. зрителей, несмотря на то, что накануне официального эфира его выложили в сеть. Съемки продолжения стартовали на студии Leavesden Studios Warner Bros. 11 апреля 2023 года. В декабре прошлого года Джордж Р. Р. Мартин сказал, что второй сезон получил «очень темные» эпизоды, которые заставят зрителей плакать.