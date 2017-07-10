Уже завтра Xiaomi представит новый флагман, заявлены его основные характеристики

Первая половина этого года выдалась у китайского производителя смартфонов Xiaomi весьма насыщенной и в целом достаточно успешной (рекордные продажи по итогам прошлого квартала). В начале года на CES 2017 дебютировала новая версия смартфона Xiaomi Mi Mix в белом цвете, после которой последовали новые Redmi Note 4X, й Mi 5C и Redmi 4X в нескольких вариантах. Кульминацией стала презентация нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 6. Ну и, конечно же, не стоит забывать о недавно представленной модели Mi Max 2. А уже завтра Xiaomi представит свой очередной новый смартфон, который ознаменует открытие «нового сезона» (второе полугодие).

Свежее рекламное изображение, опубликованное на официальной страничке Xiaomi Store в соцсети Weibo, раскрывает один из ключевых параметров грядущей новинки. Этим параметром является объем ОЗУ, указанный равным 6 ГБ.

В ассортименте Xiaomi уже есть смартфоны, наделенные подобным объемом ОЗУ: Mi 5s Plus, Mi Note 2, Mi MIX и Mi 6 – все они оснащены 6 ГБ ОЗУ. И, тем не менее, Xiaomi преподносит это как чрезвычайно важную деталь.

Сразу после изображения Weibo-представительство онлайн-магазина опубликовала короткий видеоролик, раскрывающий другие подробности об устройстве. В нем говорится, что загадочный смартфон Xiaomi получит однокристальную платформу флагманской серии Snapdragon 800, оперативная память будет DDR4, а внутренняя память реализована на накопителях, отвечающих спецификации UFS (вероятно 2.0). Также там говорится об огромном дисплее, корпусе с защитным 3D-стеклом, основной камере разрешением 22 Мп и возможностью записи видео 4K и акумуляторе емкостью 4000 мА·ч. Также на видео упоминается о наличии модема 4G, разъема USB Type-C, беспроводного интерфейса NFC, ИК-порта и поддержке быстрой зарядки.

Все эти спецификации указывают на флагманское устройство, коим наверняка является Xiaomi Mi 6 Plus (корпус из 3D-стекла является ключевой особенностью обычного Xiaomi Mi 6). Впрочем, не можно забывать и об аппарате под кодовым именем Chiron c безрамочным экраном, хотя ему приписывают 8 ГБ ОЗУ.

Источник: Gizmochina