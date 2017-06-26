В Gmail можно будет отключить сканирование, которое показывает рекламу на основе содержания писем

Google намерена дать возможность пользователям Gmail отключить в настройках сервиса автоматическое сканирование почты для рекламных целей. Об этом стало известно из блога компании. Это произойдет «в течение 2017 года», точная дата не называется. Как отмечает Дайан Грин, старший вице-президент Google по Google Cloud, «таким образом компания хочет стандартизировать методы персонализации рекламы в своих продуктах».

Напомним, что ранее Google перестала просматривать почтовые ящики пользователей, использующих платные приложения G Suite. По словам Грин, это сделало компанию более надежной в глазах ее корпоративных клиентов, которые ранее отдавали предпочтение конкурирующим решениям, поскольку боялись за конфиденциальность передаваемой информации.

Напоследок отметим, что автоматическое сканирование писем в Gmail с целью персонализации рекламы было внедрено практически сразу после открытия сервиса.

Источники: The Verge, Techcrunch