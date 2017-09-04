В Китае запретили ICO, рынок отреагировал падением котировок всех крупных криптовалют

Народный банк Китая признал ICO незаконным и распорядился немедленно приостановить все операции с размещением токенов в стране. То есть, реакция Китая оказалась полностью противоположной США, где в конце июля Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) приравняла размещения токенов к традиционным IPO. Об этом сообщил и CNBC, и Bloomberg.

Прежде всего отметим, что ICO, или Initial Coin Offering (первичное размещение монет-токенов — это выпуск каким-либо проектом монет-токенов или купонов, которые в дальнейшем можно будет использовать для оплаты услуг площадки. По сути, это новая форма привлечения инвестиций по аналогии с IPO, но только вместо акций здесь криптовалюта. Причем достаточно популярная: по данным Smith + Crown, за последний год количество ICO практически удвоилось – от 1,5 размещения в неделю до 2,75.

Как сообщается, все новые проекты на базе ICO будут запрещены, а уже существующие платформы будут подвергнуты проверкам. Всего в составленном банком списке на проверку перечислены около 60 платформ.

Согласно принятому документу, под которым подписались семь государственных служб-регуляторов Китая, компании и лица, которые завершили сбор средств, должны вернуть привлеченные инвестиции. Как отмечает Techcrunch, две самые крупные криптовалютные платформы Китая ICOage и ICO.info уже приостановили свою работу.

Рынок криптовалют отреагировал на запрет ICO в Китае соответствующим образом – падением котировок всех крупных криптовалют. По данным Coinmarketcap, за последние 24 часа курс эфириума упал на 12%, биткоина — на 5%; сильнее прочих упал китайский аналог эфиририума Neo — на 43%.

Компании по всему миру суммарно привлекли более $1,6 млрд через ICO (данные Bloomberg), причем на один Китай пришлось около $400 млн (данные Reuters). По данным China Money Network, биткоин и эфир являются самыми популярными в стране криптоактивами и составляют около 90% от средств, собранных в ходе ICO. Буквально на прошлой неделе компании OmiseGO и Qtum, не имея рабочих продуктов, сумели получить рыночную оценку более $1 млрд, исходя только из рыночной стоимости выпущенных токенов.

Напомним, что в минувшие выходные курс Bitcoin достиг нового исторического рекорда, преодолев отметку $5000.

Источник: TJ, CNBC и Bloomberg