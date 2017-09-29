«В любую точку Земли менее чем за час»: Илон Маск хочет возить пассажиров на ракетах BFR по цене авиабилета в эконом-класс

Как мы уже отметили в предыдущем материале, свой рассказ о том, как SpaceX планирует колонизировать Марс, Илон Маск завершил весьма феерично, повторил впервые озвученную в прошлом году идею использования ракет для скоростных перелетов на нашей планете. По словам Маска, по цене это должно быть примерно то же самое, что летать самолетом в эконом-классе, а по времени – гораздо быстрее. Говоря конкретнее, Маск заявил, что можно будет добираться в любую точку Земли менее чем за час.

Для организации скоростных пассажирских перевозок Маск планирует использовать будущую ракету BFR. Как мы уже отмечали, BFR будет масштабируемой и сможет использоваться для различных целей, в том числе для доставки кораблей на МКС и на Луну.

В ходе презентации Маск показал небольшой ролик с анимацией полета. Отметим, что это видео было сгенерировано средствами компьютерной графики и пока что у SpaceX нет ни ракеты, ни корабля для организации сервиса пассажирских перевозок. Впрочем, Маск рассчитывает приступить к их созданию в ближайшие шесть-девять месяцев.

В ролике нам показывают, как пассажиры садятся в большую лодку на причале в Нью-Йорке и отправляются к посадочной платформе для посадки на тот же космических корабль, который SpaceX планирует использовать для полетов на Марс. Но вместо перелета на другую планету после выхода на низкую орбиту корабль отделяется от ракеты и направляется в строну Шанхая. Спустя каких-то 39 минут после старта корабль после контролируемого спуска обратно в атмосферу Земли садится на другую морскую платформу, как это сейчас делают ракеты Falcon 9. Для справки, расстояние между Нью-Йорком и Шанхаем составляет около 11 тыс. км. На видео также показываются и другие маршруты: расстояние между Гонконгом и Сингапуром (2587 км) ракеты SpaceX смогут преодолевать за 22 минуты, из Лондона в Дубай или в Нью-Йорк они смогут летать за 29 минут, а из Лос-Анджелеса в Торонто – за 24 минуты.

Безусловно, в случае реализации эта концепция приведет к появлению самого быстрого способа путешествия между любыми двумя точками на Земле. По словам Маска, максимальная скорость корабль будет достигать 29 тыс. км/ч. Это почти на порядок быстрее по сравнению со сверхзвуковыми лайнерами Concorde. И то, что цена полета в данном случае равноценна нынешней стоимости билета в бизнес-классе впечатляет еще больше.

Идею создания бизнеса ракетных пассажирских перевозок Маск озвучил под конец выступления, посвященной созданию новой ракетной системы взамен нынешним аппаратам. Судя по озвученным Маском цифрам, корабль сможет за раз перевозить от 80 до 200 человек. Но многие другие аспекты этого фантастического плана пока остаются неизвестными, к примеру, какую часть рынка пассажирских авиаперевозок Маск хочет занять, каким образом эти полеты будут регулироваться, а также когда SpaceX может совершить первый такой полет.

Источник:The Verge