Илон Маск представил обновленный план колонизации Марса, грузовые корабли полетят на Красную планету уже в 2022 году

Буквально только что Илон Маск выступил на Международном конгрессе астронавтики (МКА), где представил обновленный план колонизации Луны и Марса. На канале SpaceX в YouTube велась прямая видеотрансляция выступления, в записи ее можно посмотреть ниже.

Илон Маск заявил, что рассчитывает профинансировать свои планы по колонизации Марса, отправив на пенсию весь парк ракет и кораблей SpaceX – Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon. По его словам, в конечном итоге SpaceX начнет складировать эти аппараты и направит все свои усилия и ресурсы на создание «Межпланетной транспортной системы» (Interplanetary Transport System, ITS) и ракеты для нее, проходящей под названием BFR (сокращение от Big Fucking Rocket – англ. чертовски большая ракета).

«Все ресурсы будут направлены на создание BFR», – отметил Маск. – «И мы убеждены, что можем построить ее на деньги, которые зарабатываем на запуске спутников и обслуживании МКС».

Согласно обновленному плану, ракета-носитель BFR получит 31 двигатель. Напомним, когда Маск впервые представлял ITS на МКА ровно год назад, он говорил, что у ракеты-носителя будет целых 42 двигателя Raptor, которые смогут доставить на Марс до 450 т полезного груза (при условии дозагрузки на орбите). По сути, уменьшенное число двигателей – единственное большое изменение по сравнению с изначальной концепцией ITS. Большинство других ключевых аспектов, таких как орбитальная стыковка и реактивная система посадки, не претерпели изменений.

В ходе выступления Маск упомянул о возможности масштабирования BFR с целью создания ее уменьшенной версии для запусков спутников, доставки грузов на МКС и даже выполнения миссий, связанных с созданием базы на Луне. Уже сейчас ракеты и корабли SpaceX способны справиться со многими из вышеперечисленных задач, но с появлением ITS компания сможет выполнять любые космические миссии.

«Мы создадим систему, которая канибализирует наши текущие продукты, сделает их ненужными, и тогда, все ресурсы, ныне использующиеся для разработки Falcon Heavy и Dragon, смогут использоваться только на разработку этой системы» – отметил Маск.

Само собой, переход будет постепенным и даже после первых полетов ITS компания SpaceX планирует держать несколько ракет Falcon 9 и Falcon Heavy под рукой для клиентов, которые предпочтут использовать для запусков проверенные годами технологии.

Moon Base Alpha A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Sep 28, 2017 at 7:44pm PDT

Рекламирование возможностей использования ITS для реализации планов по колонизации Луны – разумный бизнес-ход. Запуски спутников и обслуживание МКС приносят SpaceX немалые доходы, но, похоже, этого недостаточно для финансирования создания ракеты и корабля для полетов на Марс. SpaceX потребуется больше денег для реализации ее амбициозных планов и правительство США – хороший источник дохода. Новообретенный интерес к Луне пришелся Маску очень кстати. В последнее время появляется все больше сообщений, что NASA планирует возобновить пилотируемые полеты на Луну. К слову, SpaceX рассчитывает отправить двух космических туристов к Луне уже в 2018 году.

Маск вполне может использовать текущий интерес к Луне со стороны правительств и космических агентств разных стран для достижения конечной цели – Марса.

В прошлом году Маск заявил, что первые колонизаторы отправятся на Марс к 2024 году. Теперь же он обещает отправить как минимум два грузовых корабля ITS на Красную планету к 2022 году. Таким образом, за пять лет он планирует построить полностью новую ракету и корабль, отправить их на другую планету и осуществить там посадку. Если все удастся, то это будет самый тяжелый аппарат, приземлившийся на поверхность Марса единым целым. Ожидается, что ITS будет весить от 20 до 50 тонн, тогда как к настоящему времени самый тяжелый аппарат, успешно севший на Марс, весил около 900 кг.

Сказать, что эти сроки «нереальны» — это ничего не сказать. Впрочем, Маск назвал эти сроки «желательными». Для начала SpaceX еще надо запустить хоть одного человека в космос и ранее она неоднократно сдвигала первый пилотируемый полет своего корабля Crew Dragon к МКС. Изначально этот полет планировался на начало этого года, но с тех пор сроки несколько раз сдвигались. Теперь ожидается, что пилотируемая миссия Crew Dragon состоится в середине 2018 года. Кроме того, изначально SpaceX обещала запустить новую тяжелую ракету Falcon Heavy в 2013 году, но по сей день запуска не было. Впрочем, Маск заверил, что прежние сроки в силе и Falcon Heavy полетит до конца этого года. То есть, существует высокая вероятность, что эти сроки будут сдвинуты.

В этом году Маск не стал рассказывать о первых поселенцах Марса и прогнозировать сроки формирования самодостаточной цивилизации. Вместо этого он предложил использовать ракеты SpaceX для полетов в любую точку Земли по цене авиабилета, но об этом мы расскажем в отдельной новости.

Источник: The Verge