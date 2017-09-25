В результате сильнейшего падения акций Apple за 10 дней потеряла $50 млрд стоимости, всему виной низкий спрос на iPhone 8

В минувшую пятницу в ряде стран стартовали продажи новых смартфонов Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus с самыми лучшими (по версии DXOMark) камерами на рынке. Модель iPhone X, которая, по слухам, еще даже не начала производиться, присоединится к ним позже – принимать предзаказы начнут 27 октября, а продажи начнутся лишь 3 ноября. Но в день начала продаж новых смартфонов акции компании упали на 1,5%, а с начала недели падение и вовсе составило более чем 5,2%, став сильнейшим с 29 апреля 2016 года.

Как отмечает ресурс CNBC со ссылкой на расчеты аналитиков, с момента анонса новых продуктов 12 сентября Apple потеряла в рыночной капитализации более $50 млрд. Сейчас этот показатель составляет $784,5 млрд, хотя до презентации было $834,5. Потерянная сумма — это больше, чем стоимость таких компаний, как eBay, Target или Ford Motor.

В то же время CNBC обращают внимание на то, что акции Apple, несмотря на значительное снижение стоимости, по-прежнему стоят на 30% дороже, чем ровно год назад.

В качестве возможных причин падения стоимости акций Apple наблюдатели указывают недостаточно высокий спрос на новые смартфоны и низкий текущий уровень продаж.

Аналитики также указывают, что Apple делает основную ставку на модель iPhone X, но это весьма рискованная ставка. Как отмечают аналитики из Seeking Alpha, большинство ждут именно модель iPhone X и при низких объемах производства ее дефицит неизбежен и мало кто верит, Apple сможет удовлетворить спрос полной мере к рождественским праздникам. Соответственно, продажи будут ощутимо ниже ожидаемого уровня.

Источник: TJ, Financial Times, CNBC