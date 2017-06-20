В Украине планируют запустить открытый Wi-Fi во всех школах, медицинских учреждениях и других сферах в рамках реализации проекта универсальных цифровых услуг

В перечень универсальных цифровых услуг для украинцев готовятся внести открытый Wi-Fi в школах, заявил советник первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Украины Андрей Бирюков во время презентации проекта «Цифровая повестка дня в Украине-2020».

«Мы хотим ввести универсальные цифровые услуги в конкретных областях: образовании, медицине и других сферах. То есть, приходя в медицинское учреждение, вы вправе требовать услугу электронной очереди или доступ к каким-то электронным реестрам, например, историям болезни. Универсальная образовательная услуга — это, если, к примеру, вы имеете право на свободный доступ к Wi-Fi на определенной скорости, чтобы доступ к интернету был не только в компьютерном классе или кабинете директора, а был общедоступен, также это может быть доступ к какому-то цифровому контенту», — пояснил Бирюков.

Введение перечня универсальных цифровых услуг предусматриваться новым законом о цифровой стратегии в Украине, который планируется принять в первом полугодии 2018 года. По словам советника вице-премьер-министра, в этом законе также будет введена терминология по цифровым технологиям.

Источник: Новое Время