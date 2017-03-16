В Украине стартовали продажи двухдиапазонного роутера TP-Link Archer C25 стандарта 802.11ac по цене 1099 грн

Компания TP-Link сообщила о старте продаж нового сетевого роутера Archer C25, основными особенностями которого выступают поддержка стандарта 802.11ac, высокая скорость беспроводного соединения и сравнительно доступная цена.

В компании надеются, что TP-Link Archer C25 заинтересует пользователей, которые уже владеют достаточным количеством мобильных устройств с поддержкой новейшего стандарта 802.11ac. Напомним, что данная версия стандарта Wi-Fi обеспечивает беспроводную передачу данных на скоростях, которые в три раза выше показателей распространенного в Украине стандарта 802.11n.

От более доступных AC-роутеров двухдиапазонный Archer C25 также отличается тем, что обеспечивает своему владельцу более высокую скорость передачи данных. Используя Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц он сможет рассчитывать на максимальную скорость соединения до 450 Мбит/с, а после выбора менее загруженной частоты 5 ГГц скорость соединения теоретически может составить 433 Мбит/с. Также отметим использование четырех внешних антенн, отвечающих за надежное и стабильное подключение.

Среди дополнительных преимуществ роутера можно назвать наличие сразу четырех внешних антенн, функции родительского контроля, возможность создания гостевой сети и управление при помощи смартфона через приложение TP-Link Tether.

Рекомендованная розничная цена модели TP-Link Archer C25 в Украине составляет 1099 грн.

Источник: TP-Link