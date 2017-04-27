В зоне отчуждения ЧАЭС начали строить первую солнечную электростанцию, она должна заработать уже в первой половине текущего года

Первая солнечная электростанция в зоне отчуждения ЧАЭС уже строится, а общие перспективы производства солнечной электроэнергии в Чернобыльской зоне составляют не менее 1,1 ГВт, что сопоставимо с мощностью четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщил Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время официального визита Президента Украины Петра Порошенко в Беларусь по случаю годовщины аварии на ЧАЭС.

Вице-премьер-министр отметил, что при содействии Минприроды первый проект альтернативной солнечной энергетики на территории зоны отчуждения уже начали реализовывать. Там с привлечением украинских инвестиций строится небольшая солнечная станция, которую могут ввести в строй и начать получать энергию уже в первой половине текущего года.

«В Чернобыльской зоне на площади более чем 2000 га мы имеем огромный потенциал для генерации альтернативной энергетики, в первую очередь солнечной. Мы должны превратить зону отчуждения в территорию развития, инноваций, инвестиций и открыть Украине и всему миру ее новые возможности», — отметил Геннадий Зубко.

Напомним, что в начале текущего года Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения принимало заявки от заинтересованных инвесторов на получение в пользование земельных участков для строительства объектов солнечной генерации в зоне отчуждения ЧАЭС. В результате Украина получила 52 заявки от компаний из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Украины и Беларуси.

Источник: Урядовий портал