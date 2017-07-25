«Вместо 150 евро в день — 150 евро в месяц»: Депутаты предлагают ужесточить правила беспошлинного ввоза товаров

Как сообщает ресурс ain, депутаты от Блока Петра Порошенко внесли на рассмотрение в Верховную Раду проект закона № 6755 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно мер по детенизации налогообложения ввоза товаров в отдельных случаях».

Как можно догадаться по названию, данный законопроект предполагает ужесточение правил беспошлинной торговли. Говоря более конкретно, инициаторы предлагают сделать так, чтобы не оплачивать таможенные платежи (10% пошлины и 20% НДС) можно было только для посылок на сумму до 150 евро, но ввезенных не в течение дня, как сейчас, а в течение месяца. Другими словами, в случае принятия этих изменений, мы получим правило «150 евро в месяц» вместо нынешнего «150 евро в день».

В пояснительной записке законопроекта говорится, что целью инициативы является детенизация импорта товаров как составная часть детенизации экономики Украины в целом. Депутаты подчеркивают необходимость устранения лазейки, которую активно используют «серые импортеры» и которая позволяет ввозить товар на сумму 4500 евро (150 евро*30 календарных дней) без уплаты каких-либо налогов и сборов.

Отдельно внимания заслуживает приведенная реформаторами аргументация. В частности, они отмечают, что средняя зарплата в Украине на сегодняшний день колеблется в пределах 150-300 евро в месяц в зависимости от региона. Из этого они делают вывод, что «…подавляющее большинство граждан объективно не может позволить себе ввоз товаров из-за границы для личных нужд на сумму, большую чем 150 евро в течение календарного месяца». Именно поэтому они считают правильным и целесообразным принятие данных изменений.

Также они ставят в пример опыт других стран, где порог беспошлинной торговли установлен на гораздо более низком уровне.

«В большинстве стран или установлен значительно более низкий лимит ввоза товаров гражданами в международных отправлениях без уплаты таможенных платежей в день, или определенно более длительный период (неделя или месяц), в течение которого осуществляется расчет стоимости всех отправлений с целью их налогообложения или освобождение от обложения таможенными платежами», — говорится в законопроекте.

Также депутаты предлагают ограничить ввоз товаров в ручной клади и сопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей на сумму не более 500 евро (ранее до 1000 евро) первый раз в течение месяца, и на сумму до 300 евро — второй раз в течение месяц.

Еще в этом законопроекте предлагается:

ввести упрощенную форму декларирования товаров, которые не являются объектом налогообложения с целью идентификации получателей и проверки соблюдения предельной суммы ввоза без уплаты таможенных платежей;

ввести возможности проведения сверки лицом, осуществляющим декларирование товаров, сведений о получателе и проверки соблюдения предельной суммы ввоза без уплаты таможенных платежей;

ввести налогообложение пошлиной по ставке 10% и налогом на добавленную стоимость по ставке 20% при ввозе товаров гражданами третий и каждый последующий раз в течение календарного месяца независимо от стоимости товаров и их веса (то есть для перемещений товаров, имеющих признаки систематичности);

ограничить признание новых товаров личными вещами при их ввозе (пересылке).

Остается напомнить, что за последний год это уже не первая подобная попытка ужесточить правила беспошлинной интернет-торговли. В конце прошлого года АПИТУ предложила снизить пороговую сумму беспошлинного ввоза до 22 евро, и мы все хорошо помним, чем это закончилось.

Источник: ain