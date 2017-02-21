Vodafone Украина запустил для абонентов бонусную программу лояльности «Vodafone Бонус», в рамках которой бонусы можно будет обменять на товары и услуги

Компания Vodafone Украина сегодня объявила о запуске программы лояльности «Vodafone Бонус», в рамках которой будет насчитывает своим абонентам за пользование услугами бонусы, которые можно обменять на подарки или услуги связи.

Абоненты предоплаченных тарифов могут активировать «Vodafone Бонус» бесплатно, отправив цифру 5 в SMS на номер 820, после чего будут получать по 1 бонусу за каждую 1 грн потраченную на мобильную связь, и по 5 бонусов за каждый день с мобильным интернетом.

У контрактных абонентов услуга Vodafone Бонус активируется автоматически. Абоненты контрактных тарифов Vodafone уже получают по 1 бонусу за каждую 1 грн расходов на мобильную связь, ежемесячно сумма начисленных бонусов указывается в электронных счетах. Также, все абоненты могут получать бонусы за оплату с помощью совместных карт ОТП Банка и Vodafone или Альфа-Банка и Vodafone любых своих покупок.

Все полученные бонусы можно онлайн обменять на услуги связи Vodafone или на подарки – товары и услуги от таких интернет-магазинов и компаний:

WOG – заправка авто;

Watsons – косметика, парфюмерия, товары для дома;

World of Tanks, World of Warships – online игры;

makeup.com.ua – косметика и парфюмерия;

lamoda.ua – одежда, обувь и аксессуары;

garnamama.com.ua – детская одежда и обувь;

karabas.com – билеты на концерты;

eda.ua – доставка еды;

hotels24.ua – бронирование гостиниц;

Coral Travel – путешествия;

СушиЯ, Il Molino, «Мировая Карта» – рестораны;

Эльдорадо – бытовая техника;

Видавництво Старого Лева – книги;

journals.ua – онлайн подписка на журналы.

Получить подарки по программе лояльности «Vodafone Бонус» можно не выходя из дома, заказав подходящие товары и услуги через интернет, указав промокод, который будет направлен в SMS после обмена бонусов. Абоненты Vodafone также смогут обменять свои бонусы на доброе дело в рамках благотворительной программы «Доброе дело в подарок».

Программа лояльности Vodafone Бонус доступна как для тарифов Vodafone, так и для тарифов МТС. При переходе из тарифов МТС в тарифы Vodafone все накопленные ранее бонусы теперь сохраняются. Бонусы, не использованные на протяжении 1-го года с момента их начисления, аннулируются. Детальней о программе можно прочитать на сайте программы «Vodafone Bonus».

Источник: Vodafone