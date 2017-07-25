Vodafone запустил 3G в Житомире и предоставил абонентам 12 ГБ акционного трафика

Как и ожидалось, после Киевстара о запуске 3G в Житомире также объявил оператор «Vodafone Украина». Сегодня, 25 июля 2017 года, 3G-сеть оператора введена в коммерческую эксплуатацию в Житомире — последнем не покрытом скоростным интернетом областном центре Украины. Таким образом еще 270 тысяч украинцев смогут пользоваться быстрым мобильным интернетом.

Для того чтобы абоненты Vodafone в Житомире смогли ощутить преимущества 3G, Vodafone предоставил 12 гигабайт скоростного интернета без доплат и подключений жителям города, которые пользуются предоплаченной связью Vodafone не менее трех месяцев.

С 25 июля 2017 года таким абонентам будет предоставлено по 4 дополнительных гигабайта скоростного 3G на протяжении трех месяцев. Увеличенный объем интернета без ежедневных ограничений скорости и дополнительных платежей будет доступен автоматически, независимо от тарифного плана.

Оператор Vodafone напомнил, что продолжает инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Основные объемы инвестиций компании направлены на развитие сети — за период 1 квартал 2015 г. – 1 квартал 2017 г. инвестиции Vodafone Украина достигли 10,8 млрд грн. и остаются рекордными для рынка Украины.

Источник: Vodafone