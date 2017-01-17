ВРУ проголосовала за внедрение единого электронного билета для общественного транспорта

Сегодня, 17 января, Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала за законопроект №4121. Его нормы внедряют правовые механизмы для единого электронного билета для всех видов общественного транспорта: метро, трамваев, троллейбусов, городских электричек и т.д. «За» проголосовали 256 народных депутатов.

Единый электронный билет — это, фактически, аналог карточки-проездного, для него установят специальные турникеты (как, к примеру, в метро). Власти каждого города смогут самостоятельно решать, нужно ли им внедрять такую систему. Они же будут принимать решения по виду и формату такого проездного, порядок его регистрации и использования. При внедрении электронного билета все граждане обязаны будут его регистрировать. Льготники обязаны будут оформить такой билет в тех населенных пунктах, где такую систему внедрят — но для них оформление билета будет бесплатным.

Если законопроект примут окончательно, и он вступит в силу, кондукторы в общественном транспорте больше не будут нужны. А водители смогут следить за движением на дороге, не отвлекаясь на получение денег в качестве оплаты за проезд.

Депутаты-авторы проекта закона считают, что современная система оплаты проезда в общественном транспорте устарела. Само по себе использование бумажных билетов (которые не всегда доступны) не позволяет контролировать пассажиропоток и оборот наличных. А введение электронного билета ускорит оплату проезда, уменьшит задержки транспорта на остановках, считают авторы проекта. Такая система сможет повлиять на количество «зайцев» и даст возможность контролировать перевозчиков в том, что касается количества льготных пассажиров.

«Украинцы будут ездить в общественном транспорте европейского уровня качества. До этого времени каждая поездка в маршрутке была унижением достоинства пассажира… Далее — решать органам местного самоуправления: насколько быстро введут э-билет в общественном транспорте — настолько власть городов заботится о жителях», — пишет один из авторов проекта, депутат Игорь Васюник.

Источник: AIN