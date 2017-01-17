ВРУ проголосовала за внедрение единого электронного билета для общественного транспорта

ВРУ проголосовала за внедрение единого электронного билета для общественного транспорта

Сегодня, 17 января, Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала за законопроект №4121. Его нормы внедряют правовые механизмы для единого электронного билета для всех видов общественного транспорта: метро, трамваев, троллейбусов, городских электричек и т.д. «За» проголосовали 256 народных депутатов.

Единый электронный билет — это, фактически, аналог карточки-проездного, для него установят специальные турникеты (как, к примеру, в метро). Власти каждого города смогут самостоятельно решать, нужно ли им внедрять такую систему. Они же будут принимать решения по виду и формату такого проездного, порядок его регистрации и использования. При внедрении электронного билета все граждане обязаны будут его регистрировать. Льготники обязаны будут оформить такой билет в тех населенных пунктах, где такую систему внедрят — но для них оформление билета будет бесплатным.

Если законопроект примут окончательно, и он вступит в силу, кондукторы в общественном транспорте больше не будут нужны. А водители смогут следить за движением на дороге, не отвлекаясь на получение денег в качестве оплаты за проезд.

Депутаты-авторы проекта закона считают, что современная система оплаты проезда в общественном транспорте устарела. Само по себе использование бумажных билетов (которые не всегда доступны) не позволяет контролировать пассажиропоток и оборот наличных. А введение электронного билета ускорит оплату проезда, уменьшит задержки транспорта на остановках, считают авторы проекта. Такая система сможет повлиять на количество «зайцев» и даст возможность контролировать перевозчиков в том, что касается количества льготных пассажиров.

«Украинцы будут ездить в общественном транспорте европейского уровня качества. До этого времени каждая поездка в маршрутке была унижением достоинства пассажира… Далее — решать органам местного самоуправления: насколько быстро введут э-билет в общественном транспорте — настолько власть городов заботится о жителях», — пишет один из авторов проекта, депутат Игорь Васюник.

Источник: AIN

Похожие записи