Вышел браузер Google Chrome 61 с исправлением уязвимостей и некоторыми новыми функциями

Компания Google выпустила новую версию своего браузера Chrome, которая получила 61-порядковый номер.

В браузере Google Chrome 61 реализовано несколько существенных улучшений в плане безопасности, хотя сама команда разработки скромно упоминает лишь о «некоторых исправления и улучшениях». Тем не менее, в данной версии устранено 22 уязвимости в сфере безопасности, 6 из которых являются серьёзными. Они были выявлены сторонними исследователями.

Вместе с тем, в браузере Chrome 61 добавлены и некоторые новые функции и возможности. Так, теперь будет автоматически отключаться полноэкранный режим, когда открыто диалоговое окно JavaScript. Благодаря этому удастся противостоять вредоносному ПО, которое препятствует закрытию браузера или вкладки при попадании на скомпрометированную страницу. Также в браузере прекращена поддержка декодирования с помощью Media Source в фоновых вкладках. Благодаря этому удалось снизить потребление системных ресурсов и повысить производительность. Внедрена поддержка Device RAM API, позволяющего сайтам получать информацию о конфигурации устройства пользователя, благодаря чему можно оптимизировать страницы под конкретное устройство.

Браузер Google Chrome 61 уже доступен для загрузки для операционных систем Windows, macOS и Linux.

Источник: neowin