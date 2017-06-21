За два года с момента внедрения бесконтактной оплаты в Киевском метрополитене банковскими картами было оплачено более 10 млн поездок [инфографика]

Ко второй годовщине запуска в киевском метрополитене технологии бесконтактной оплаты проезда с помощью платежных карт, Mastercard подготовила инфографику с результатами работы данной услуги. Напомним, что в июне 2015 года Киев стал пятым городом в мире, в котором рассчитаться за проезд в метро банковской карточкой можно прямо на турникете. Через год, в марте 2016 года, количество бесконтактных расчетов с Mastercard в столичной подземке составляло уже 1 млн, а еще через год выросло в 10 раз — до 10 млн платежей.

Ежедневно в киевском метро бесконтактными банковскими картами оплачивается более 37 тыс. поездок. В Mastercard подсчитали, что совокупно такие пассажиры сэкономили более 220 тыс. часов (благодаря отсутствию необходимости стоять в очередях), а вес жетонов, «сэкономленных» за 2 года, достигает 10 тонн.

Преимущества бесконтактных расчетов в метро оценили не только жители Киева, но и гости столицы: жители 55 стран мира с 5 континентов успели оплатить свои поездки в метро бесконтактно. Сегодня бесконтактные платежи принимаются на 75 «желтых» турникетах на всех 52 станциях киевского метрополитена.

С апреля 2017 года на них можно рассчитываться бесконтактными банковскими картами Mastercard как проездными или использовать предоплаченные поездки со скидкой благодаря решению MetroPass. Купить поездки заранее или подключить безлимитный проездной в карточки Mastercard можно самостоятельно в специальных платежных терминалах на кассах станций. Тогда же в метро начали принимать и бесконтактные карточки Visa с технологией PayWave.

Отметим, что бесконтактные расчеты банковскими карточками доступны и в других видах общественного транспорта: в киевском фуникулере и на всех станциях Борщаговской линии скоростного трамвая, в транспортной инфраструктуре для автомобилистов: на паркоматах в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Черновцах, а также в Киевском зоопарке.

Напомним, что технология бесконтактной оплаты была внедрена совместными усилиями Mastercard, Киевского метрополитена и Ощадбанка (который обеспечивает прием бесконтактных платежных карт на турникетах метро),​и при технической поддержке АО «Банкомсвязь» и консорциума «Астек».

Источник: Mastercard