Флагманские смартфоны UMIDIGI Z1 и Z1 Pro: 6 ГБ оперативной памяти, две камеры и аккумулятор на 4000 мАч

Компания UMIDIGI представила флагманские смартфоны UMIDIGI Z1 и Z1 Pro. Модели созданы в похожем дизайне, но отличаются толщиной корпуса. У Z1 он составляет 8,2 мм, а у Z1 Pro — 6,95 мм.

UMIDIGI Z1 Pro оснащается 5,5-дюймовый сенсорный AMOLED Full HD дисплеем, прикрытым защитным стеклом Gorilla Glass 4. За обработку данных отвечает 8-ядерный процессор MTK MT6757 с частотой 2,3 ГГц, кроме этого в смартфоне установлено 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В UMIDIGI Z1 Pro используется гибридный слот, можно использовать либо две nano SIM-карты, либо одну nano SIM и карту microSD.

Основная камера в смартфоне двойная с 13-мегапиксельным и 5-мегапиксельным модулем от Samsung. Фронтальная камера — 5-мегапиксельная.

Кроме этого в UMIDIGI Z1 Pro есть беспроводные модули: двухдиапазонный Wi-Fi 802,11 a/b/g/n и Bluetooth 4.1.

Но самое главное в устройстве — это аккумулятор на 4000 мАч при толщине корпуса 6,95 мм и весе 148 грамм.

UMIDIGI Z1 имеет такой же набор характеристик, но отличается дисплеем, в нём используется матрица Sharp IZGO. Кроме этого, корпус смартфона имеет толщину 8,2 мм.

Рекомендованная стоимость UMIDIGI Z1 Pro составляет $299,99, а Z1 — $269,99. Если оформить предзаказ на сайте производителя, можно получить скидку $40. Кроме этого, можно принять участие в конкурсе, в котором 5 человек, оставивших свою почту, смогут купить UMIDIGI Z1 всего за $9,99.