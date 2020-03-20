10 популярных смартфонов среднего ценового сегмента





У каждого покупателя свои требования к смартфонам. Но доступный бюджет вносит свои корректировки и, в конечном итоге, выбор падает на что-то самое оптимальное в доступном ценовом диапазоне. Один из самых популярных сегментов — середнячки от 7 000 до 10 000 грн. За эти деньги уже можно купить очень неплохой смартфон с качественным экраном, производительным железом и толковой камерой. Мы собрали десять самых популярных смартфонов в этой ценовой категории по данным hotline.ua на сегодняшний день.

Samsung Galaxy M31

Самым популярным оказался новый недорогой смартфон Samsung Galaxy M31, который поступил в продажу чуть больше недели назад. Смартфон получил 6.4-дюймовый Infinity-U Super AMOLED дисплей с разрешением FullHD+ (2340х1080), процессор собственной разработки Samsung Exynos 9611, 6 ГБ оперативной памяти и 64 либо 128 ГБ накопителем. Есть возможность установить карту microSD, но только вместо второй SIM-карты. Из сильных сторон смартфона стоит выделить внушительный аккумулятор на 6000 мАч, в комплекте также идет быстрая зарядка на 15 Вт.

Основная камера выглядит в духе современных смартфонов, в виде чёрного прямоугольника. Состоит из четырех модулей: это 64-мегапиксельный основной (f/1,8), 8 Мп ультраширокоугольный с углом обзора 123° и диафрагмой f/2,2, датчик глубины на 5 Мп (f/2,2) и 5 Мп макромодуль (f/2,2). Фронтальная камера 32-мегапиксельная. Корпус сделан из пластика, сканер отпечатков пальцев на задней панели, из коробки смартфон работает на Android 10 с оболочкой One UI 2.0. Есть 3.5-мм аудиоразъём, Type-C, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Вторым по популярности является уже хорошо знакомый Xiaomi Redmi Note 8 Pro, его обзор можно прочитать у нас на сайте. В отличие от Samsung Galaxy M31, корпус стеклянный. Redmi Note 8 Pro оснащён 6.53-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Внутри установлен восьмиядерный процессор среднего сегмента MediaTek Helio G90T c системой жидкостного охлаждения. Объём ОЗУ — 6 ГБ, встроенной памяти — 64/128 ГБ. Лоток гибридный, вместо второй SIM-карты можно установить MicroSD объёмом до 256 ГБ.

За автономность отвечает аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Основная камера состоит из 64-мегапиксельного модуля Samsung ISOCELL Bright GW1 с оптикой f/1.9, 8-мегапиксельной широкоугольной камеры, 2 МП сенсора глубины и 2 МП камеры для макросъёмки. Есть двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC для бесконтактных платежей.

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 — совсем немного обновлённая вариация на тему прошлогоднего хита продаж Galaxy A50. Аппарат стал преемником популярной модели Galaxy A50 и в целом выглядит схоже: большой дисплей и пластиковый задник ярких цветов. Но вместо каплевидного выреза фронталка теперь в отверстии. Смартфон получил 6.5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. За производительность Galaxy A51 отвечает фирменный чипсет Exynos 9611 и 4 или 6 ГБ ОЗУ в зависимости от версии. Встроенный накопитель в смартфоне может быть на 64 или 128 ГБ с возможностью расширения до 512 ГБ.

Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, поддерживается 15-ваттная быстрая зарядка. Смартфон может похвастаться свежей операционной системой Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0 из коробки. Тыльная камера получила основной модуль на 48 МП с диафрагмой f/2.0. Его дополняет сверхширокоугольная камера на 12 МП с углом обзора 123°, камера для макросъёмки на 5 МП и сенсор глубины на 5 МП. Селфи-камера на 32 МП. По беспроводным интерфейсам есть всё необходимое, включая NFC для бесконтактной оплаты.

Его обзор есть у нас на сайте.

Xiaomi Mi 9 Lite

Следующий — ещё один породистый китайский смартфон Xiaomi Mi 9 Lite. Внешне выглядит стандартно, как большинство современных смартфонов среднего-верхнего ценовых сегментов: стекло спереди и сзади, металлическая рамка и экран с вырезом. Он оснащён 6.39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем FullHD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев. За производительность отвечает восьмиядерный процессор среднего ценового сегмента Qualcomm Snapdragon 710. Оперативной памяти 6 ГБ, встроенной — 64 или 128 ГБ, лоток гибридный.

Основная камера включает модуль на 48 мегапикселей с оптикой f/1.8, 8-мегапиксельный “ширик” и 2 МП сенсор глубины для размытия фона. Фронтальная камера — 32 МП. За автономность отвечает аккумулятор на 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки. В смартфоне есть 3.5-мм разъём для наушников, ИК-порт для управления техникой и NFC для бесконтактной оплаты.

Honor 20

По-прежнему популярны прошлогодние флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro, что ожидаемо: они очень интересны с точки зрения соотношения цена-возможности и ещё не попали под санкции Google, а это значит, что сервисы Google есть. В нашу категорию попадает младший Honor 20 получил вытянутый 6.26-дюймовый дисплей с FullHD+ разрешением, тонкими рамками и небольшим отверстием в левом верхнем углу для фронтальной камеры. Корпус из стекла и алюминия, а сканер отпечатков пальцев расположился на боковой грани в кнопке включения.

Смартфон построен на флагманском восьмиядерном процессоре прошлого поколения Kirin 980 с частотой до 2.6 ГГц и графикой Mali-G76 MP10. Оперативной памяти 6 ГБ, для хранения данных предусмотрено 128 ГБ, вставить карту памяти нельзя. На данный момент смартфон уже получил обновление до Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.0.Блок камер сзади включает 48-мегапиксельный модуль с сенсором Sony IMX586 и диафрагмой f/1.8, широкоугольную камеру на 16 мегапикселей (f/2.2) и двухмегапиксельный сенсор глубины. Отдельно расположена макрокамера на 2 МП. Фронтальная камера на 32 мегапикселя. Ёмкость аккумулятора — 3750 мАч, поддерживается быстрая зарядка 22,5 Вт.

Более детально можно почитать в нашем обзоре.

Xiaomi Mi 9 SE

“Облегчённая” версия флагмана Xiaomi Mi 9 SE тоже весьма популярна. Особенно интересна она может быть для тех, кто ищет компактный смартфон. Xiaomi Mi 9 SE оснащён действительно небольшим по нынешним меркам вытянутым AMOLED-дисплеем с диагональю 5.97 дюйма, разрешением Full HD+ (2340×1080 точек) и вырезом в форме капельки сверху. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. Корпус сделан из стекла и металла. За быстродействие отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 712 с частотой 2.3 ГГц, оперативной памяти 6 ГБ, есть конфигурации с 64 и 128 ГБ встроенной памяти. Слота для карточек microSD нет.

Основная камера тройная, основной модуль на 48 мегапикселей (Sony IMX586), диафрагма f/1.75. Её помогают телефото модуль на 8 мегапикселей f/2.4 м “Ширик” на 13 МП с углом обзора 123° и диафрагмой f/2.4. Фронтальная 20-мегапиксельная камера поддерживает распознавание лиц. Внутри скрывается аккумулятор ёмкостью 3070 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Есть NFC-чип, Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi и GPS. На верхнем торце находится инфракрасный порт для управления домашней техникой. Разъёма для наушников нет, только USB Type-C.

Наш обзор смартфона.

Realme XT

Совсем недавно в Украине начали продаваться смартфоны ещё одного китайского бренда Realme. Это — суббренд уже знакомого нам OPPO и ориентирован он преимущественно на молодёжную аудиторию. Соответственно и цены на смартфоны вполне интересные. Realme XT оснащён AMOLED-дисплеем на 6.4 дюйма с разрешением FullHD+, каплевидным вырезом и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 712 с технологией ускорения графики HyperBoost 2.0 и 8 ГБ ОЗУ. Встроенной памяти — 128 ГБ, есть слот для MicroSD.

На задней стороне Realme XT разместилась квадрокамера с основным модулем Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 МП. Его дополняют сверхширокоугольный модуль на 8 МП с углом обзора 119°, 2 МП макрокамера и 2 МП датчик глубины. Есть электронная стабилизация и ночной режим съёмки Nightscape. Фронтальная камера 16-мегапиксельная. Работает смартфон на Android 9 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6. Питается аппарат от аккумулятора на 4000 мАч с быстрой зарядкой VOOC 3.0 и портом USB-C.

HUAWEI nova 5T

Смартфон HUAWEI nova 5T практически полностью совпадает по характеристикам с вышеупомянутым Honor 20. Минимально отличается дизайном и, разумеется, названием. По цене разница в 1000 грн, Huawei дороже. Хотя компания регулярно запускает скидки. Соответственно, в смартфоне установлен аналогичный 6.26-дюймовый дисплей с FullHD+ разрешением и отверстием в левом углу для фронтальной камеры. Корпус из стекла и алюминия, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и восьмиядерный процессор Kirin 980 с частотой до 2.6 ГГц и графикой Mali-G76 MP10 внутри.

Оперативной памяти 6 ГБ, встроенной — 128 ГБ, слота для карт памяти не предусмотрено. Основная камера включает 48-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/1.8, широкоугольную камеру на 16 мегапикселей (f/2.2), сенсор глубины и макрокамеру по 2 МП. Фронтальная камера на 32 мегапикселя. Ёмкость аккумулятора — 3750 мАч, поддерживается быстрая зарядка 22,5 Вт. Работает на ОС Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1, в ближайшее время будет Android 10 + EMUI 10. Есть сервисы Google и полный набор беспроводных интерфейсов, включая NFC.

Наш обзор смартфона.

Samsung Galaxy A70

Не теряет популярности и прошлогодний Samsung Galaxy A70. Да, уже вышел новый A71, но 70-й всё ещё можно купить и цена у него более интересная. Смартфон оснащён 6.7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев и каплевидным вырезом. В нём разместилась 32-мегапиксельная фронтальная камера. Galaxy A70 работает не на фирменном процессоре Exynos, а на восьмиядерном чипе Qualcomm Snapdragon 670 с тактовой частотой 2.0 ГГц. Оперативной памяти 6 или 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ. Есть раздельный слот для двух sim и карты памяти объёмом до 512 ГБ.

Тыльная камера тройная: основной модуль на 32 МП f/1.7, широкоугольный на 8 МП с углом охвата 123° и сенсор глубины на 5 МП. Аккумулятор в смартфоне на 4500 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой. Смартфон уже получает по воздуху обновление до Android 10 с оболочкой One UI 2.0. Двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC присутствуют.

Более детально можно почитать в нашем обзоре.

Motorola One Zoom

Закрывает сегодняшнюю десятку интересных смартфонов среднего ценового сегмента Motorola One Zoom. Смартфон оснащён 6.39-дюймовым OLED-экраном с разрешением FullHD+ и “кинематографическим” соотношением сторон 21:9. Дисплей получил каплевидный вырез с 25-мегапиксельной селфи-камерой и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Внутри установлен процессор Snapdragon 675. Памяти может быть 4/64 ГБ и 6/128 ГБ.

Сзади разместился логотип Motorola, который выполняет функцию индикатора уведомлений и основная камера. Основной модуль на 48 МП с диафрагмой f/1.7 и оптической стабилизацией. Его дополняет широкоугольный объектив на 16 Мп с углом обзора 117°, телеобъектив на 8 Мп с 3х зумом и OIS, а также сенсор глубины на 5 МП. Работает смартфон на “чистом” Android 9 Pie. Питается аппарат от аккумулятора на 4000 мАч с быстрой зарядкой. В смартфоне есть NFC для бесконтактной оплаты.