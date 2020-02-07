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10 популярных смартфонов Xiaomi в Украине

10 популярных смартфонов Xiaomi в Украине

10 популярных смартфонов Xiaomi в Украине


Xiaomi продолжает покорять мировой рынок смартфонов благодаря очень заманчивому соотношению цены и возможностей, что свойственно для большинства моделей производителя. Даже топовые устройства Xiaomi значительно дешевле конкурентов более раскрученных брендов. Если верить данным Canalys, по результатам 2019 года, Xiaomi занимает четвёртую позицию в мире по количеству отгруженных смартфонов с долей рынка 9,2%. И уступает только таким гигантам как Samsung, Huawei и Apple. А мы собрали десятку самых популярных среди украинских пользователей смартфонов Xiaomi по актуальным данным сервиса hotline.ua. Несмотря на формальное разделение брендов Xiaomi и Redmi, они по-прежнему воспринимаются больше просто как разные линейки: Mi — более мощные и дорогие устройства, Redmi — доступные модели.

Xiaomi Redmi Note 8T

ЛинейкаXiaomi Redmi Note 8T
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 9
Диапазон цен: 3 960 − 6 235 грн

Текущим хитом продаж вполне заслуженно является смартфон Xiaomi Redmi Note 8T. За вполне гуманную стоимость он предлагает, современный “безрамочный” дизайн в стекле и NFC-модуль для бесконтактной оплаты с помощью Google Pay. По характеристикам всё тоже очень неплохо: 6.3-дюймовый FHD+ IPS-дисплей 2340х1080 (19,5:9), 409 ppi. Он занимает 90% площади лицевой панели и имеет сертификат TUV Rheinland. Внутри установлен процессор Snapdragon 665, 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты MicroSD.При этом, лоток не гибридный и рассчитан на 2хSIM и MicroSD.

Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, поддерживается быстрая 18-ваттная зарядка по USB-C. Основная камера у Redmi Note 8 состоит из четырёх модулей. Основной на 48 Мп Sony IMX586 с диафрагмой F/1,79, плюс сверхширокоугольный на 8 Мп с углом обзора 120°, 2 Мп для макросъемки, а также 2 Мп для определения глубины сцены.

Более детально об этой модели можно почитать в нашем обзоре.

Redmi Note 8 Pro

ЛинейкаXiaomi Redmi Note 8 Pro
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 10
Диапазон цен: 4 980 − 7 700 грн

Вторым по популярности оказался Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Несмотря на принадлежность к той же линейке и схожее с предыдущей моделью название, смартфоны существенно отличаются как внутри, так и снаружи. Корпус также стеклянный, но конструкция немного отличается, особенно сзади. Redmi Note 8 Pro оснащён 6.53-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Внутри установлен “игровой” процессор MediaTek Helio G90T c системой жидкостного охлаждения. По производительности скорее неплохой вариант среднего ценового сегмента.

Объём ОЗУ — 6 ГБ, встроенной памяти — 64/128 ГБ. Лоток гибридный, вместо второй SIM-карты можно установить MicroSD объёмом до 256 ГБ. Питается от аккумулятора на 4500 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки, есть NFC-модуль для бесконтактных платежей. Тыльная камера включает 64-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1 с оптикой f/1.9, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив, 2-мегапиксельный сенсор глубины и 2 МП камеру для макросъёмки.

Он тоже успел побывать у нас на обзоре.

Redmi Note 8

ЛинейкаXiaomi Redmi Note 8
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 9
Диапазон цен: 3 402 − 5 650 грн

Следующая модель — Xiaomi Redmi Note 8. Смартфон отличается от старшего брата с буквой T в конце только отсутствием модуля NFC для бесконтактной оплаты. Все остальные характеристики абсолютно идентичны. Разумеется, цена разная. Xiaomi Redmi Note 8 немного дешевле. Разница небольшая, но если вы пока не готовы довериться технологиям и пользоваться Google Pay в магазинах, то можно немного сэкономить.

Redmi Note 7

ЛинейкаXiaomi Redmi Note 7
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 17
Диапазон цен: 2 840 − 5 925 грн

По-прежнему очень большой популярностью пользуется Xiaomi Redmi Note 7, который стал в прошлом году самым продаваемым смартфоном в Украине. Он очень прилично и современно выглядит, спереди и сзади стекло, рамка пластиковая. Спереди — 6.3-дюймовый экран FullHD+ с соотношением сторон 19.5:9 и каплевидным вырезом. Внутри — вполне неплохой восьмиядерный процессор Snapdragon 660, 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64/128 ГБ встроенной.

Лоток гибридный. Сзади находится двойная камера с основным модулем на 48 мегапикселей и оптикой f/1.8 (в стандартном режиме получаются 12 МП снимки). Второй 5-мегапиксельный сенсор используется для размытия заднего фона. Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мАч, поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 4 по USB Type-C. На верхнем торце смартфона есть 3.5-мм аудиоразъём и ИК-порт для управления домашней техникой. NFC-модуля нет.

Наш обзор.

Xiaomi Mi 9T

ЛинейкаXiaomi Mi 9T
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 6
Диапазон цен: 6 096 − 12 725 грн

Следующим по популярности стал представитель формально более дорогой и продвинутой линейки Mi, Xiaomi Mi 9T (хотя его китайская версия называется Redmi K20). Он получил корпус из стекла и металла 6,39-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ (2340х1080) и соотношением сторон 19,5:9. Он лишён каких-либо вырезов: фронтальная камера в смартфоне выдвижная на 20 мегапикселей. А использование AMOLED-матрицы позволило встроить сканер отпечатков пальцев прямо в экран.

Внутри установлен процессор Snapdragon 730 в связке с 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ хранилища, слота для карт памяти, к сожалению, нет. Так что стоит присматриваться к 128 ГБ версии. Сзади расположена тройная основная камера с 48-мегапиксельным датчиком Sony IMX582 (f/1.75), 8-мегапиксельным телеобъективом (f/2.4) и широкоугольным модулем на 13 Мп (f/2.4, угол обзора 124.8°). Питается смартфон от аккумулятора на 4000 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Есть модуль NFC, Bluetooth 5.0 и 3.5-мм разъём для наушников.

Наш обзор.

Xiaomi Mi 9 Lite

ЛинейкаXiaomi Mi 9 Lite
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 6
Диапазон цен: 6 030 − 8 425 грн

Следующий в списке — добротный смартфон среднего ценового сегмента Xiaomi Mi 9 Lite. Он выглядит как типичный современный смартфон: стекло спереди и сзади, металлическая рамка и экран с вырезом-каплей. Он оснащён 6.39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем FullHD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев. В вырезе сверху расположилась фронтальная 32-мегапиксельная камера.

Внутри установлен не самый мощный, но очень неплохой и соответствующий классу процессор Snapdragon 710. Оперативной памяти 6 ГБ, встроенной — 64 или 128 ГБ, лоток гибридный, так что карту памяти можно установить вместо второй SIM. В смартфоне есть 3.5-мм разъём для наушников, ИК-порт для управления техникой и NFC для бесконтактной оплаты. Основная камера включает модуль на 48 мегапикселей с оптикой f/1.8, 8-мегапиксельный “ширик” и 2 МП сенсор глубины для размытия фона. За автономность отвечает аккумулятор на 4030 мАч, есть поддержка быстрой зарядки.

Xiaomi Mi Note 10

ЛинейкаXiaomi Mi Note 10
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 3
Диапазон цен: 10 912 − 16 089 грн

На следующую строчку рейтинга попал текущий “камерофон” компании, Xiaomi Mi Note 10. Основной его особенностью является тыльная камере, которая включает в себя целых пять модулей. Основной — Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 МП с размером матрицы 1/1,33 дюйма и оптикой 1/1.69 с оптической стабилизацией. Его дополняет 5-мегапиксельный телеобъектив с 5х зумом, диафрагмой f/2.0 и OIS, 12-мегапиксельная портретная камера с 2х зумом, 20-мегапиксельная сверхширокоугольная камера 117°, f/2.2 и камера для макросъёмки на 2 Мп.

В смартфоне установлен изогнутый AMOLED-дисплей FullHD+ с диагональю 6.47 дюйма, поддержкой HDR10 и встроенным сканером отпечатков пальцев. За производительность отвечает процессор среднего сегмента Qualcomm Snapdragon 730G с разогнанной графикой (для любителей игр) и 6 ГБ LPDDR4x ОЗУ. Встроенной памяти — 128 ГБ. К сожалению, слота для MicroSD нет, но существует Pro-версия с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Питается смартфон от аккумулятора на 5260 мАч с поддержкой 30 Вт быстрой зарядки, которая способна полностью зарядить смартфон за чуть больше, чем час. Весь набор современных интерфейсов присутствует, включая ИК-порт для управления домашней техникой.

В нашем обзоре можно узнать больше о возможностях смартфона

Xiaomi Mi 9T Pro

ЛинейкаXiaomi Mi 9T Pro
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 8
Диапазон цен: 9 030 − 12 950 грн

Для тех, кому не хватает производительности Xiaomi Mi 9T есть более мощный вариант Xiaomi Mi 9T Pro. Отличий у смартфонов минимум: по дизайну, конструкции, камерам и экрану всё совпадает полностью. Основным отличием является процессор: вместо Qualcomm Snapdragon 730 в Pro-версии установлен флагманский 7-нанометровый процессор Snapdragon 855. Смартфон является одним из самых доступных по цене с данным процессором. Из более мелких отличий смартфонов — Pro-версия умеет писать 4K 60 кадров в секунду, младшая версия — только 30. И быстрая зарядка: у Xiaomi Mi 9T — 18 Вт, Xiaomi Mi 9T Pro — до 27 Вт (Quick Charge 4+).

Обзор Xiaomi Mi 9T Pro.

Xiaomi Redmi 8

ЛинейкаXiaomi Redmi 8
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 6
Диапазон цен: 2 752 − 5 275 грн

Один из самых доступных смартфонов в текущей линейке, Xiaomi Redmi 8 оказался девятым по популярности. Выглядит современно и привычно: экран с каплевидным вырезом и глянцевый задник. В данном случае из пластика. Диагональ дисплея составляет 6.22 дюйма, это IPS-матрица с разрешением HD+ (1520×720), он защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5. Внутри установлен 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439 с частотой до 2.0 ГГц. Оператмивной памяти 3/4 ГБ, встроенной — 32/64 ГБ, есть слот MicroSD.

Основная камера у Redmi 8 двойная с датчиками на 12 (основной) и 2 МП (датчик глубины). Фронтальная камера 8-мегапиксельная. Очень важным достоинством смартфона является аккумулятор: его ёмкость составляет 5000 мАч, также есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0 мощностью до 18 Вт. При таком аккумуляторе, скромной начинке и невысоком разрешении экрана, смартфон будет работать без подзарядки действительно долго.

Xiaomi Mi 9

ЛинейкаXiaomi Mi 9
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 6
Диапазон цен: 7 684 − 11 865 грн

Закрывает десятку самых популярных смартфонов Xiaomi прошлогодний флагман Mi 9. По дизайну тоже ничего необычного: стеклянный корпус с металлической рамкой, вытянутый дисплей с каплевидным вырезом. Смартфон оснащён 6.39-дюймовым Full HD+ AMOLED-экраном, который занимает 90.7% площади всей передней панели. Он имеет пиковую яркость 600 кд/м² и прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Под экраном расположился сканер отпечатков пальцев. За производительность отвечает флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855 с видеоускорителем Adreno 640, 6/8 оперативной памяти, 128 ГБ встроенной, либо 12/256 ГБ в топовой версии. Слота для карт памяти нет.

По беспроводным интерфейсам всё в лучшем виде: двухдиапазонный Wi-Fi ac Bluetooth 5.0 и NFC. 3.5-мм разъёма для наушников нет. Основная камера тройная: основной модель — 48 МП Sony IMX586 с размером пикселя 0.8 микрон и светосилой f/1.75. Второй модуль — 12-мегапиксельный телеобъектив с f/2.2, третий — сверхширокоугольный 16 Мп с углом ообзора 117°. Фронтальная камера в Mi 9 20-мегапиксельная. Питается от довольно скромного аккумулятора на 3300 мАч с быстрой проводной (27 Вт) и беспроводной (20 Вт) зарядкой.

Наш обзор.

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