10 популярных смартфонов Xiaomi в Украине





Xiaomi продолжает покорять мировой рынок смартфонов благодаря очень заманчивому соотношению цены и возможностей, что свойственно для большинства моделей производителя. Даже топовые устройства Xiaomi значительно дешевле конкурентов более раскрученных брендов. Если верить данным Canalys, по результатам 2019 года, Xiaomi занимает четвёртую позицию в мире по количеству отгруженных смартфонов с долей рынка 9,2%. И уступает только таким гигантам как Samsung, Huawei и Apple. А мы собрали десятку самых популярных среди украинских пользователей смартфонов Xiaomi по актуальным данным сервиса hotline.ua. Несмотря на формальное разделение брендов Xiaomi и Redmi, они по-прежнему воспринимаются больше просто как разные линейки: Mi — более мощные и дорогие устройства, Redmi — доступные модели.

Xiaomi Redmi Note 8T

Текущим хитом продаж вполне заслуженно является смартфон Xiaomi Redmi Note 8T. За вполне гуманную стоимость он предлагает, современный “безрамочный” дизайн в стекле и NFC-модуль для бесконтактной оплаты с помощью Google Pay. По характеристикам всё тоже очень неплохо: 6.3-дюймовый FHD+ IPS-дисплей 2340х1080 (19,5:9), 409 ppi. Он занимает 90% площади лицевой панели и имеет сертификат TUV Rheinland. Внутри установлен процессор Snapdragon 665, 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты MicroSD.При этом, лоток не гибридный и рассчитан на 2хSIM и MicroSD.

Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, поддерживается быстрая 18-ваттная зарядка по USB-C. Основная камера у Redmi Note 8 состоит из четырёх модулей. Основной на 48 Мп Sony IMX586 с диафрагмой F/1,79, плюс сверхширокоугольный на 8 Мп с углом обзора 120°, 2 Мп для макросъемки, а также 2 Мп для определения глубины сцены.

Более детально об этой модели можно почитать в нашем обзоре.

Redmi Note 8 Pro

Вторым по популярности оказался Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Несмотря на принадлежность к той же линейке и схожее с предыдущей моделью название, смартфоны существенно отличаются как внутри, так и снаружи. Корпус также стеклянный, но конструкция немного отличается, особенно сзади. Redmi Note 8 Pro оснащён 6.53-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Внутри установлен “игровой” процессор MediaTek Helio G90T c системой жидкостного охлаждения. По производительности скорее неплохой вариант среднего ценового сегмента.

Объём ОЗУ — 6 ГБ, встроенной памяти — 64/128 ГБ. Лоток гибридный, вместо второй SIM-карты можно установить MicroSD объёмом до 256 ГБ. Питается от аккумулятора на 4500 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки, есть NFC-модуль для бесконтактных платежей. Тыльная камера включает 64-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1 с оптикой f/1.9, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив, 2-мегапиксельный сенсор глубины и 2 МП камеру для макросъёмки.

Он тоже успел побывать у нас на обзоре.

Redmi Note 8

Следующая модель — Xiaomi Redmi Note 8. Смартфон отличается от старшего брата с буквой T в конце только отсутствием модуля NFC для бесконтактной оплаты. Все остальные характеристики абсолютно идентичны. Разумеется, цена разная. Xiaomi Redmi Note 8 немного дешевле. Разница небольшая, но если вы пока не готовы довериться технологиям и пользоваться Google Pay в магазинах, то можно немного сэкономить.

Redmi Note 7

По-прежнему очень большой популярностью пользуется Xiaomi Redmi Note 7, который стал в прошлом году самым продаваемым смартфоном в Украине. Он очень прилично и современно выглядит, спереди и сзади стекло, рамка пластиковая. Спереди — 6.3-дюймовый экран FullHD+ с соотношением сторон 19.5:9 и каплевидным вырезом. Внутри — вполне неплохой восьмиядерный процессор Snapdragon 660, 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64/128 ГБ встроенной.

Лоток гибридный. Сзади находится двойная камера с основным модулем на 48 мегапикселей и оптикой f/1.8 (в стандартном режиме получаются 12 МП снимки). Второй 5-мегапиксельный сенсор используется для размытия заднего фона. Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мАч, поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 4 по USB Type-C. На верхнем торце смартфона есть 3.5-мм аудиоразъём и ИК-порт для управления домашней техникой. NFC-модуля нет.

Наш обзор.

Xiaomi Mi 9T

Следующим по популярности стал представитель формально более дорогой и продвинутой линейки Mi, Xiaomi Mi 9T (хотя его китайская версия называется Redmi K20). Он получил корпус из стекла и металла 6,39-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ (2340х1080) и соотношением сторон 19,5:9. Он лишён каких-либо вырезов: фронтальная камера в смартфоне выдвижная на 20 мегапикселей. А использование AMOLED-матрицы позволило встроить сканер отпечатков пальцев прямо в экран.

Внутри установлен процессор Snapdragon 730 в связке с 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ хранилища, слота для карт памяти, к сожалению, нет. Так что стоит присматриваться к 128 ГБ версии. Сзади расположена тройная основная камера с 48-мегапиксельным датчиком Sony IMX582 (f/1.75), 8-мегапиксельным телеобъективом (f/2.4) и широкоугольным модулем на 13 Мп (f/2.4, угол обзора 124.8°). Питается смартфон от аккумулятора на 4000 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Есть модуль NFC, Bluetooth 5.0 и 3.5-мм разъём для наушников.

Наш обзор.

Xiaomi Mi 9 Lite

Следующий в списке — добротный смартфон среднего ценового сегмента Xiaomi Mi 9 Lite. Он выглядит как типичный современный смартфон: стекло спереди и сзади, металлическая рамка и экран с вырезом-каплей. Он оснащён 6.39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем FullHD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев. В вырезе сверху расположилась фронтальная 32-мегапиксельная камера.

Внутри установлен не самый мощный, но очень неплохой и соответствующий классу процессор Snapdragon 710. Оперативной памяти 6 ГБ, встроенной — 64 или 128 ГБ, лоток гибридный, так что карту памяти можно установить вместо второй SIM. В смартфоне есть 3.5-мм разъём для наушников, ИК-порт для управления техникой и NFC для бесконтактной оплаты. Основная камера включает модуль на 48 мегапикселей с оптикой f/1.8, 8-мегапиксельный “ширик” и 2 МП сенсор глубины для размытия фона. За автономность отвечает аккумулятор на 4030 мАч, есть поддержка быстрой зарядки.

Xiaomi Mi Note 10

На следующую строчку рейтинга попал текущий “камерофон” компании, Xiaomi Mi Note 10. Основной его особенностью является тыльная камере, которая включает в себя целых пять модулей. Основной — Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 МП с размером матрицы 1/1,33 дюйма и оптикой 1/1.69 с оптической стабилизацией. Его дополняет 5-мегапиксельный телеобъектив с 5х зумом, диафрагмой f/2.0 и OIS, 12-мегапиксельная портретная камера с 2х зумом, 20-мегапиксельная сверхширокоугольная камера 117°, f/2.2 и камера для макросъёмки на 2 Мп.

В смартфоне установлен изогнутый AMOLED-дисплей FullHD+ с диагональю 6.47 дюйма, поддержкой HDR10 и встроенным сканером отпечатков пальцев. За производительность отвечает процессор среднего сегмента Qualcomm Snapdragon 730G с разогнанной графикой (для любителей игр) и 6 ГБ LPDDR4x ОЗУ. Встроенной памяти — 128 ГБ. К сожалению, слота для MicroSD нет, но существует Pro-версия с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Питается смартфон от аккумулятора на 5260 мАч с поддержкой 30 Вт быстрой зарядки, которая способна полностью зарядить смартфон за чуть больше, чем час. Весь набор современных интерфейсов присутствует, включая ИК-порт для управления домашней техникой.

В нашем обзоре можно узнать больше о возможностях смартфона

Xiaomi Mi 9T Pro

Для тех, кому не хватает производительности Xiaomi Mi 9T есть более мощный вариант Xiaomi Mi 9T Pro. Отличий у смартфонов минимум: по дизайну, конструкции, камерам и экрану всё совпадает полностью. Основным отличием является процессор: вместо Qualcomm Snapdragon 730 в Pro-версии установлен флагманский 7-нанометровый процессор Snapdragon 855. Смартфон является одним из самых доступных по цене с данным процессором. Из более мелких отличий смартфонов — Pro-версия умеет писать 4K 60 кадров в секунду, младшая версия — только 30. И быстрая зарядка: у Xiaomi Mi 9T — 18 Вт, Xiaomi Mi 9T Pro — до 27 Вт (Quick Charge 4+).

Обзор Xiaomi Mi 9T Pro.

Xiaomi Redmi 8

Один из самых доступных смартфонов в текущей линейке, Xiaomi Redmi 8 оказался девятым по популярности. Выглядит современно и привычно: экран с каплевидным вырезом и глянцевый задник. В данном случае из пластика. Диагональ дисплея составляет 6.22 дюйма, это IPS-матрица с разрешением HD+ (1520×720), он защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5. Внутри установлен 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439 с частотой до 2.0 ГГц. Оператмивной памяти 3/4 ГБ, встроенной — 32/64 ГБ, есть слот MicroSD.

Основная камера у Redmi 8 двойная с датчиками на 12 (основной) и 2 МП (датчик глубины). Фронтальная камера 8-мегапиксельная. Очень важным достоинством смартфона является аккумулятор: его ёмкость составляет 5000 мАч, также есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0 мощностью до 18 Вт. При таком аккумуляторе, скромной начинке и невысоком разрешении экрана, смартфон будет работать без подзарядки действительно долго.

Xiaomi Mi 9

Закрывает десятку самых популярных смартфонов Xiaomi прошлогодний флагман Mi 9. По дизайну тоже ничего необычного: стеклянный корпус с металлической рамкой, вытянутый дисплей с каплевидным вырезом. Смартфон оснащён 6.39-дюймовым Full HD+ AMOLED-экраном, который занимает 90.7% площади всей передней панели. Он имеет пиковую яркость 600 кд/м² и прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Под экраном расположился сканер отпечатков пальцев. За производительность отвечает флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855 с видеоускорителем Adreno 640, 6/8 оперативной памяти, 128 ГБ встроенной, либо 12/256 ГБ в топовой версии. Слота для карт памяти нет.

По беспроводным интерфейсам всё в лучшем виде: двухдиапазонный Wi-Fi ac Bluetooth 5.0 и NFC. 3.5-мм разъёма для наушников нет. Основная камера тройная: основной модель — 48 МП Sony IMX586 с размером пикселя 0.8 микрон и светосилой f/1.75. Второй модуль — 12-мегапиксельный телеобъектив с f/2.2, третий — сверхширокоугольный 16 Мп с углом ообзора 117°. Фронтальная камера в Mi 9 20-мегапиксельная. Питается от довольно скромного аккумулятора на 3300 мАч с быстрой проводной (27 Вт) и беспроводной (20 Вт) зарядкой.

Наш обзор.