35 полезных плагинов для Google Chrome

Сегодня просто невозможно представить свою жизнь без интернета — он заметно упростил коммуникацию между людьми, привнес новые виды работы, отдыха и полностью поменял привычный ход жизни. Упростить ваш веб-серфинг помогут эти 35 плагинов, которые мы выбрали среди тысяч расширений библиотеки Google Chrome Extensions. Каждый из них достоин занять место в вашем браузере!

Плагины-чекеры

Все учебники и статьи по продуктивности советуют как можно меньше времени проводить за проверкой почты, так как рекламные письма засосут вас в «кроличью нору» и вы просто потеряете несколько часов за ничегонеделаньем. Плагины-чекеры позволяют узнавать о поступлении новых писем без необходимости заходить в почту.

Google Mail Checker — плагин для проверки почты от Google-команды. Отличный выбор, если вы боитесь устанавливать расширения сторонних производителей.

Checker Plus for Gmail™ — отвечайте на имейлы, даже не заходя в почту.

Mailtrack для Gmail — это расширение позволяет узнать, прочитал ли адресат ваше письмо.

Notifier for Gmail™ — управляйте почтой, не заходя в неё. Читайте, отвечайте, блокируйте письма прямо внутри плагина.

Плагины-минимайзеры

Казалось бы, плагины созданы для помощи в рутинных задачах. Но иногда их бывает слишком много, и они начинают тормозить работу браузера. То же самое касается открытых вкладок — каждая из них «ест» часть оперативной памяти, из-за чего компьютер может заметно тормозить. В борьбе за быстродействие системы вашими союзниками станут плагины, приведенные ниже.

SimpleExtManager — менеджер расширений с простым и понятным интерфейсом.

Extensions Manager (aka Switcher) — переключайтесь между расширениями, приложениями и темами внутри одного менеджера!

xTab — расширение, ограничивающее количество вкладок. При попытке превышения лимита он просто закроет старые вкладки.

The Great Suspender — плагин, закрывающий вкладки, которыми никто не пользуется.

HabitLab — расширение, помогающее контролировать зависимость от разных сайтов. Как только вы заходите на выбранный сервис, включается счетчик, показывающий продолжительность сеанса. Если юзер закрывает вкладку раньше, чем обычно, то расширение подсчитывает, сколько он сэкономил времени.

Плагины для веб-разработчиков и дизайнеров

Эти плагины помогут всем, кто хоть как-то причастен к IT-индустрии: рекламщикам, дизайнерам, таргетологам, программистам и т.д.

BuiltWith Technology Profiler — расширение, которое помогает определить, на каком движке и с какими технологиями создавали сайт.

Wappalyzer — похожий плагин, который покажет, какими веб-технологиями пользовались разработчики сайта: движок, счетчики и т.д.

Colorzilla — очень нужный плагин для веб-дизайнера. С помощью этого расширения он сможет взять пипеткой цвет с любой точки страницы.

What Font — ещё один помощник дизайнера. Понравился какой-то шрифт на сайте, но вам лень искать его в коде? What Font позволит узнать его название в один клик.

Check My Links — сервис, проверяющий страницу на наличие 200/404 ссылок. Зачем проверять все вручную, если это сделает программа?

Google Analytics Debugger — плагин, извлекающий данные из кода, передаваемого в счетчик Google Analytics. Расширение поможет получить сведения как об ошибках в коде отслеживания, так и об успешно выполненных командах.

Web Developer —настоящий «швейцарский нож» для веб-разработчиков. Плагин разработан в виде панели с инструментами, сгруппированными во вкладках меню. Расширение может включать и выключать разные опции на странице: Java-элементы, кэш, менять цвета, шрифты, картинки, работать с куками и т.д. Также Web Developer позволяет скопировать текст с сайтов, где включена защита на копирование контента.

Unshorten.link — вы видите письмо с коротким линком от вашего знакомого, но боитесь его открывать, так как не знаете, что там спрятано? Воспользуйтесь плагином Unshorten Link, который расшифрует эту ссылку в полноценный электронный адрес.

Родительский контроль

Не хотите отвлекаться во время работы на соцсети или же не желаете, чтобы ваш ребенок заходил на определенные сайты? Так заблокируйте их в своем браузере!

Web Blocker — плагин, который может заблокировать определенные сайты как навсегда, так и на строго определенное время. Ставьте пароли, чтобы ваши дети или сотрудники не отвлекались на мелочи во время работы.

Block Site – один из самых популярных блокировщиков сайтов, который выведет вашу продуктивность на новый уровень. Блокируйте сразу целые группы сайтов и запросов по определенным ключевикам, выставляйте время запрета и синхронизируйте это всё с мобильными девайсами. Более того, этот плагин работает даже в режиме инкогнито!

Tiny WebFilter: Anti-Porn & Block Adult Sites — очень нужное расширение для родителей, у которых дети заканчивают младшую или переходят в среднюю школу. Именно в этом возрасте у подростков возникает желание зайти на взрослые сайты, для которых они еще слишком юны и невинны. Этот плагин поможет вам перекрыть доступ ко всем сайтам «с клубничкой» в вашем доме.

Плагины кастомизаторы

Надоел однотипный дизайн? Установите расширения-кастомайзеры и радуйтесь индивидуальному дизайну.

Modern New Tab Page — обновите новую вкладку в браузере, сделав её более современной и динамичной. Максимально естественно такой новый вид страницы выглядит в Windows 10 с её «плиточным» интерфейсом.

iChrome New Tab — расширение, которое делает из новой вкладки полноценную новостную ленту с погодой, избранными цитатами, виджетами, последними новостями и самыми интересными постами из соцсетей.

Humble New Tab Page — этот плагин полностью оправдывает своё название. Здесь не будет никаких изысков — просто однотонная страница со сгруппированными часто посещаемыми сайтами, любимыми приложениями, всеми закладками и только что закрытыми вкладками.

Speed Dial 2 — стартовая страница Хрома «на стероидах». С этим плагином вы можете добавить неограниченное количество закладок на главный экран, группировать и кастомизировать их как захотите.

Blank New Tab Page — отличный плагин для любителей минимализма во всем. Подключив это расширение, вы просто получите пустой лист при открытии новой страницы.

Stylebot — плагин, который поможет настроить отображение страниц в браузере по вашему вкусу в несколько кликов. Очень полезный сервис для тех, кто любит подстраивать всё под себя, но не знает как работать с HTML и CSS.

Night Shift — любимый сайт не установил темную тему? Тогда вам не обойтись без этого плагина. При наступлении темноты Night Shift самостоятельно переключит все цвета вашего браузера на более теплые, уменьшив количество синего света монитора. Настройте расписание и кастомизируйте палитру под свои ощущения.

Turn Off The Lights For Youtube — вся страница становится темной, что позволяет вам комфортнее смотреть видео вечером, даже не разворачивая его на полный экран. Несмотря на название, расширение работает с большинством сайтов и почти со всеми форматами видео.

Блокировщики рекламы

Устали смотреть на рекламу? Заблокируйте её одним из плагинов-адблокеров.

Ghostery — расширение, которое блокирует сервисы, собирающие пользовательские данные.

Adblock Plus — самый знаменитый блокировщик рекламы, проверенный миллионами довольных пользователей.

uBlock Origin — ещё один популярный блокировщик рекламы, которым пользуются миллионы юзеров по всему миру. Главная сила uBlock в его дополнениях, которые раскрывают потенциал плагина в полную силу, защищая вас не только от нежелательной рекламы, но и от сбора данных сторонними сервисами.

Помощники редактора

Часто и много работаете с текстом? Тогда вам точно пригодятся эти плагины!

Grammarly — расширение, которое будет исправлять большинство ошибок в вашей письменной англоязычной речи прямо через браузер. Оно распознает грамматические и орфографические ошибки, предлагая советы и рассказывая о правилах, которые лежат в основе советов. Также оно поможет подвести текст под нужный стиль: разговорный, деловой или художественный.

Print Friendly & PDF — расширение, удаляющее мусор (рекламу, ненужные блоки) перед печатью веб-страницы. Оставьте только самое нужное и сохраните её в pdf-формате.

Gorgias Templates — плагин, который позволяет отправлять персонализированные шаблоны за доли секунды. Отличный вариант для тех, кто много общается по электронной почте или для компаний с загруженной службой поддержки.

Reverso Context — наверное, один из лучших онлайн-переводчиков. Увы, он не сможет вам перевести целое предложение или даже статью, но его сила совсем в другом. Просто введите или скопируйте нужное слово в окошко плагина, и он вам покажет все варианты перевода и контекст, в котором они употребляются. Работает с большинством европейских языков, турецким и арабским.