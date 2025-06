Рецензия на третий сезон сериала «Игра в кальмара» / Squid Game

27 июня Netflix представил третий и завершающий сезон сенсационного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» — наконец-то мы узнаем, чем же закончится принципиальное противостояние главного героя Сон Ги Хуна и организаторов кровавых забав. Выход финальной части, состоящей всего из 6 эпизодов, не заставил себя долго ждать, ведь ее съемки происходили параллельно со съемками второго сезона, который вышел в конце прошлого года. Как всегда, максимально оперативно после премьеры готовы озвучить свой вердикт.

Плюсы: местами это все еще довольно интересный сериал, но в значительно, значительно меньшей степени, чем раньше; увлекательные отрывки предыстории Фронтмена; во второй серии есть очень сильный момент; вторая игра добавила уместного напряжения; эпизод с прицелом на определенное развитие событий точно удивит; Минусы: слишком много кринжовых моментов на квадратный метр игрового поля (особенно это касается «нового игрока»); медленный темп и вопиющая затянутость повествования; не все сюжетные линии интересны; очень плохой CGI; несмотря на весь драматизм кульминация не цепляет, а финальные сцены гораздо труднее воспринимать после просмотра запоем; 5.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Игра в кальмара» / Squid Game

Жанр триллер о выживании, антиутопия, драма

режиссёр Хван Дон Хёк

В ролях Ли Чон Че, Ви Ха Чжун, Ли Бьон Хон, Им Си-Ван, Кан Ха Ниль, Пак Сон Хун, Ян Тон Кин, Чо Юри, Кан Е Сим, Пак Гю Йон

Премьера Netflix

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Действие разворачивается сразу после событий предшественника. Восстание кучки игроков во главе с Сон Ги Хуном было подавлено, самого №456 схватили розовые прихвостни, а смертоносные забавы продолжились, ведь show must go on. Главного героя вернули в строй, а до развязки этого сезона подпольного реалити осталось всего три этапа. Пока фирменные зеленые костюмы будут окроплять красненьким и Хван Джун Хо — искать мифический остров, где проводятся кровавые игрища, ставки стремительно возрастут, а сытые и богатые станут свидетелями поистине драматических страстей.

Учитывая то, каким получился третий сезон, теперь точно можно констатировать, что завершать надо было на первом. Тогда бы создатель этого поп-культурного феномена, южнокорейский кинодел Хван Дон Хёк, не только бы финализировал историю в статусе безоговорочного триумфатора, вовремя нажав на красную кнопку, но и не уподобился бы персонажам, которые здесь собственно критикуются.

Дебютный эпизод выглядит неким склеивающим материалом между сезонами. Все отходят от прошлых потрясений, спецназовцы продолжают плавать в морских водах в тщетных попытках найти затерянный остров, и только Ги Хун молчаливо принимает свою неутешительную судьбу. Он явно смирился с поражением не в игре, но в противостоянии с Фронтменом, и доходит даже до того, что 456-й игнорирует псевдодемократическое голосование; действительно, какой в этом смысл, если результаты всем известны заранее.

Статус человека, которому нечего терять, поначалу настраивает на позитивный лад, ведь во многих смыслах для Ги Хуна это выигрышная позиция. Впрочем, то, что происходит во втором эпизоде и какие последствия оно за собой несет, полностью перечеркивает все надежды на адекватное развитие событий.

Проблема не в том, что по сравнению с динамикой и напряжением предыдущих игр первая представленная здесь навевает сплошную скуку. Все настолько уныло, что в разгар действа можно спокойненько родить. И не в том, что именно у трансгендерной женщины мужества и человечности куда больше, чем у большинства местных мужичков. Самый большой кринж связан, давайте без конкретики, с так называемым новым игроком, от которого будет отталкиваться дальнейшее повествование.

Понятно, что этот твист призван, во-первых, придать новую мотивацию главному герою, который напрочь сник. Во-вторых — максимально дегуманизировать, и демонизировать тех (причем по обе стороны условного экрана), кого и людьми-то не назовешь. Однако на практике такое решение оказывается настолько неудачным и нелепым, как содержательно, так и визуально, что кажется, будто у авторов закончилась все вменяемые идеи, за которые можно было ухватиться, как за спасительную соломинку, чтобы транслировать свои еще с первого сезона очевидные месседжи. А новых здесь попросту нет.

Иногда кровавая поножовщина приобретает неуместно комедийные черты, как, например, эпизод, где Ги Хун безостановочно выжигает взглядом липового морского пехотинца, или сцены с идиотской шаманкой. Когда она прекратит участие в шоу, каждый вздохнет с облегчением. Неудивительно, если показанное в целом вдруг вызовет ассоциации с комедией «Крысиные бега» (2001) Джерри Цукера, где беспринципные толстосумы, чтобы не помереть со скуки, устраивали себе на потеху причудливые соревнования между обывателями.

В середине сезона дела вроде как улучшаются, когда история доходит до второго испытания, а искатели острова сталкиваются с неожиданной (для них, не для зрителя) угрозой. Увы, это оживление скоротечно и в значительной степени повлиять на общее впечатление не способно.

Не кажутся такими уж обязательными некоторые сюжетные арки. Если Фронтмен получил интересные отрывки из прошлого, которые лучше раскрывают характер персонажа, то линия бесстрашной воительницы Кан Но-иль, пытающейся спасти обреченного игрока и буквально возящейся с чересчур болтливым офицером-пьяницей — никуда не годится. Что уж говорить о таинственной состоятельной элите — кроме дурацких масок и сомнительных метакомментариев с них нечего взять; будь на месте Хван Дон Хёка господин Тарантино, он бы быстренько устроил мерзавцам кровавую расплату. Но карма в «Игре в кальмара» работает только тогда, когда речь идет об участниках игры.

Возможно, вы уже слышали, что хеппи-энд здесь никто не обещал. Но, опять же, с финальной игрой не все в порядке. Она лишена зрелищности и необходимого градуса напряжения (а чтобы победить, участнику хватит одного выдающегося навыка спартанского царя Леонида в интерпретации Джерарда Батлера). При этом драматизм момента совсем не ощущается — отчасти из-за общей усталости от просмотра нон-стоп, но по большей части из-за того, что подобная кульминация легко считывается и точно не является каким-то откровением.

И вот, когда, казалось бы, самое время заканчивать это безобразие (а еще лучше — в 2021-м), с удивлением обнаруживаешь, что впереди еще чуть ли не пол эпизода — какого черта тут происходит? И эти финальные минуты воспринимаются не иначе, как набор рандомных сцен, слабо связанных с предыдущими событиями. Да, создатели находят лазейку, чтобы круто удивить, но ситуацию это никак не исправляет.

«Игра в кальмара» стала ярким примером того, что случается, когда из первоначального замысла, талантливого и самодостаточного, в лучших традициях Голливуда пытаешься выжать еще какие-то соки. И если первый сезон при наличии скромных сахарных леденцов или нескольких десятков стеклянных шариков стал настоящей сенсацией, то третий, уже в статусе большого хита, ничего оригинальнее, чем прыжки через скакалку или причудливую версию короля горы предложить так и не смог.

Поэтому кто бы ни победил — проиграли зрители.