American Truck Simulator – Wyoming: настоящий Запад





Вайоминг, десятый по площади и последний, 50-ый по численности населения штат США, называют Ковбойским штатом и самым настоящим Западом, хотя и расположен он ближе к центру страны, чем Тихоокеанские штаты. Расстояния здесь большие, а городки маленькие, значит, вам будет чем заняться в American Truck Simulator – Wyoming, самом свежем DLC к симулятору американского дальнобойщика.

American Truck Simulator – Wyoming Жанр симулятор

Платформы Windows

Языки украинский, русский, английский

Разработчики SCS Software

Издатель SCS Software

Сайты Steam

Карантинный 2020 г. был невероятно удачным для American Truck Simulator. Любители американских просторов, широких хайвеев и мощных грузовиков получили сразу два больших обновления карты – Idaho и Colorado, и целых три (невероятно!) новых бесплатных тягача – Mack Anthem, Western Star 49X и Freightliner Cascadia. Фантастика! По сравнению с 2020-ым, текущий 2021 г. выглядит просто бледно: одно большое DLC, American Truck Simulator – Wyoming, и только один новый грузовик, International LT, вышедший прямо перед релизом самого расширения карты. Жалкие крохи!

Впрочем, за прошедший год SCS Software удалось провести много незаметной на первый взгляд внутренней работы, которая позволит улучшать игру, а точнее, обе игры — ATS и ETS, еще как минимум несколько лет.

И в первую очередь речь, конечно же, идет об обновленной системе освещения. Как мы уже писали в статье об Euro Truck Simulator 2 – Iberia, в патче 1.40, вышедшем в конце марта 2021 г., у обеих игр SCS Software обновился графический движок. В новой версии системы рендеринга появились честные HDR и SSAO, увеличилась разрядность и реалистичность затенения, источники света получили настоящие, снятые во время тысяч полевых измерений, параметры и т.д. Далеко не во всех случаях обновление сработало на все 100% — в той же Испании отражающая способность некоторых текстур оказалась явно завышена, но в целом и ATS, и ETS стали выглядеть ощутимо лучше, особенно в ночных сценах.

Второе важное обновление, 1.41, вышедшее 13 июля 2021 г., добавило в игры официальную поддержку мультиплеера, так называемый режим Конвоев, закрытых сессий на восемь игроков, в которых вы с друзьями можете косплеить одноименный фильм 1978 г. с Крисом Кристофферсоном. Кстати, песни Кристофферсона отлично подходят для дальних поездок по Среднему Западу. Для всех участников конвоя синхронизируются время, погода и трафик, кроме того, вы можете брать контракты одних и тех же компаний с единой точкой назначения. Как и в настоящем конвое, здесь можно переговариваться с товарищами по встроенной радиосистеме или отправлять текстовые сообщения в чат.

Кроме того, в патче 1.41 началось обновление Калифорнии, самой старой части игры, которая выглядит сейчас слишком упрощенно. Нечто подобное SCS Software сделала ранее для Германии в Euro Truck Simulator 2. Одно из самых заметных нововведений в этой части США – появление Сельскохозяйственных инспекционных станций на границе Калифорнии. Всё как в реальности, Калифорния – это почти что отдельная страна.

Патч добавляет в игру еще пару приятных фишек, о которых давно просили игроки. Первая из них – возможность менять погоду и время суток в фоторежиме. Действительно очень удобно для тех, кто любит эффектные скриншоты. Второе нововведение – возможность телепортироваться в крупные города, даже если у вас нет там гаража. Это полезно в случае каких-либо событий, проводимых разработчиками, или просто для исследования карты, посещения точек обзора или получения достижений Steam.

Что же до тягачей, то добавленный еще в прошлом году, одновременно с анонсом в реальном мире, Western Star 49X получил в патче 1.40 все три варианта кабины, плюс он и некоторые другие грузовики получили больше вариантов шасси: 4×2, 8×4 и 8×6. 1 сентября, в преддверии релиза American Truck Simulator – Wyoming в игре появился и совсем новый тягач, International LT. Как и положено, сразу с тремя вариантами кабины и оформления салона, с семью типами шасси и собственными вариантами раскраски. Что ж, добро пожаловать в компанию!

Но вернемся к самому обновлению American Truck Simulator – Wyoming, которое вышло 7 сентября 2021 г. Это, пожалуй, одно из самых маленьких обновлений карты для ATS. Как уже говорилось выше, Вайоминг — большой по площади, но слабозаселенный штат. В столице и самом крупном городе штата, Шайенне, проживает всего-то 64 тыс. человек, буквально пару кварталов «спальника» в Киеве. Так что во всем DLC только 10 новых городов. С другой стороны, небольшой размер поселений позволил разработчикам достаточно точно смоделировать центральные улицы и все основные достопримечательности.

Впрочем, Вайоминг привлекает туристов не своими городами, а природой, и она в новом DLC действительно впечатляющая. Знаменитая Башня Дьявола, Девилс-Тауэр; значительная часть Йеллоустонского национального парка; знаменитое «Шоссе в небо» / Highway to Heaven и сама трасса I-80; многочисленные реки и озера; бизоны, опять-таки. Кататься здесь одно удовольствие и, естественно, для этого штата разработчики добавили новые впечатляющие точки обзора. Как и во время нескольких предыдущих обновлений, к выходу DLC SCS Software запустила специальное событие Cruising Wyoming с персональными и общими целями. Присоединяйтесь!

Что ж, как вы видите, в SCS Software не сидели сложа руки. Задержка выхода DLC имеет вполне логичные объяснения. Плюс еще одно. Следующее обновление игровой карты, American Truck Simulator – Texas, будет очень большим, просто потому, что Техас — второй по размерам штат США после Аляски, и он в полтора раза больше Калифорнии. Естественно, на его подготовку уйдет много времени, и разработчики специально оттянули появление American Truck Simulator – Wyoming, чтобы сократить паузу между обновлениями. Традиционно дату появления Техаса в игре SCS Software не объявляет. Я бы ставил на лето-осень 2022 г.

Кстати, об обновлениях. Мне показалось, или в Вайоминге подозрительно много заправок, на которых нельзя заправиться? Это подготовка к появлению в игре электрических грузовиков Freightliner и Tesla? Было бы интересно. После футуристического DAF XG/XG+ в Euro Truck Simulator 2 нас уже ничто не удивит.

Подытожим. American Truck Simulator – Wyoming — ожидаемое и, бесспорно, хорошее обновление ATS. Но… Оно маленькое и даже не эволюционное. Все-таки серии нужен какой-то качественный скачок в графике, масштабе, реалистичности. Microsoft Flight Simulator 2020 задал новый стандарт для симуляторов, и теперь остальным студиям есть к чему стремиться.