Banners of Ruin: звери как люди





Карточная RPG Banners of Ruin выглядит привлекательно благодаря стилистике карт с антропоморфными животными в роли рыцарей, лучников и воров. Впрочем, здесь есть и несколько интересных игровых механик.

Banners of Ruin Жанр карточная RPG

Платформы Windows, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик MonteBearo

Издатель Goblinz Publishing

Сайты Steam, Epic Games Store

Антропоморфные звери достаточно часто используются в играх, но на рисованных картах и на поле боя в Banners of Ruin они выглядят действительно очень круто. Волки, медведи, ласки, бобры, зайцы, выдры и другие животные в рыцарской броне, бандитской коже или простых рубахах обывателей. Визуально это чем-то похоже на Armello или Blacksad в Средневековье. И главное, животные здесь выглядят совершенно естественно и даже круто. На картах они изображены в самых разных ситуациях и с самими разными выражениями «лиц» – гневом, страхом, напряжением, высокомерием и т.д., и во всех случаях эмоции отлично читаются и выглядят вполне уместными на звериных мордах. Мало того, при смене оружия или брони ваши герои на поле будут менять броню и оружие, и в каждом из случаев, а животные здесь очень разные, броня будет сидеть на них отлично, как будто этот людской предмет боевого оснащения изначально придумывался для бобров и ласок.

Сюжет Banners of Ruin подается очень невнятно. Здесь не помешал бы нормальный вступительный ролик или хотя бы комиксы между этапами. Увы, если не обратить внимания на кнопку «обучение» (в самой кампании обучения, кстати нет), то вообще непонятно, что здесь происходит и кто все эти звери. После шикарной сюжетной части недавней Griftlands это немного расстраивает. Кто-то там, где-то там узурпировал власть и теперь клан Черной лапы отправляет в город Зари лазутчиков, которые должны бросить вызов узурпатору и его приспешникам. Собственно, вам и предстоит попробовать провести этих самых лазутчиков в сердце города, от стен, через предместье, городские улицы в замок. Мимо стражи, патрулей и застав. Пробовать придется неоднократно, потому что Banners of Ruin — игра весьма хардкорная.

На выбор у нас есть шесть персонажей, но изначально доступны только двое, остальных еще нужно открыть, зарабатывая опыт во время забегов. Так что начинаем мы Мышью, которая умеет увеличивать силу своей следующей атаки, и Медведем, способным снимать с себя негативные статусы. Впрочем, никто не мешает взять в стартовую партию и двух представителей одной расы. В начальной партии всего два персонажа, но нанимая в конце каждого акта по одному дополнительному герою и подобрав одного случайного персонажа в процессе продвижения по городу, партию к финалу можно довести до шести зверей.

Другие претенденты на место в отряде: Ласка, которая умеет доставать припрятанные отравленные кинжалы и вызывать у противника кровотечение; Волк может играть чужие карты; Заяц умеет устанавливать капканы и, наконец, Бобер, способный строить баррикады. Каждый герой по мере прохождения получает опыт и открывает карты талантов и персональные особенности, помогающие в бою. Кроме того, вы, как и положено в настоящей RPG, вручите каждому оружие, которое он сможет применять как карту в бою, и наденете на него броню, каждый из типов которой имеет свои положительные и отрицательные особенности. Новое оружие и броню можно найти в процессе «забега», а колоду пополнить купленными или собранными на поле боя картами.

Каждый ход ваша партия продвигается по условной улице, снимая открытую верхнюю карту одной из трех колод. Это может быть бой, какое-то случайное или сюжетное событие. Патрули, торговцы, воры-карманники, лечебница и прочее. Случайные события – это текстовые микро-квесты с парой вариантов выбора, один из которых частенько опять-таки бой. Драться стоит чаще – это опыт, дополнительные карты и, возможно, амуниция.

В бою каждый ход ваша партия получает по пять карт – вперемешку карты оружия, навыков и талантов. Таланты и оружие может использовать только носитель, навыки – любой член отряда. На разыгрывание тратится Выносливость, восстанавливающаяся после каждого хода, и очень редко Воля, которая восстановится только после окончания боя. Воля используется и на активацию уникальных способностей героев. Кстати, персонажи в Banners of Ruin между боями не лечатся. Система достаточно простая, но интересна тем, что больше всего в вашей колоде именно навыков, доступных всем героям, а Выносливость можно прокачать при повышении уровня. И тут, кстати, важным становится скорость прихода дополнительных карт.

В целом «боевая система» Banners of Ruin похожа на «боевку» в других карточных играх, но есть некоторые нюансы. Один из них – осквернение карт. Оскверненные карты теряют предыдущее значение и приобретают новое, с некоторыми негативными эффектами. Но при умелом использовании именно осквернение и нанесение ущерба самому себе – единственный путь к победе. Дальше всего я, например, прошел волком-одиночкой с наполовину оскверненной колодой, просто в ней было несколько карт, которые сохраняли и увеличивали урон от боя к бою, а способность героя позволяла ему преобразовывать кровотечение в здоровье, так что чем больше он себе вредил, тем лучше себя чувствовал.

Еще одна особенность Banners of Ruin – огромное, просто колоссальное количество статусов, которые могут получить как ваши герои, так и противники. Отравленный, испуганный, с кровотечением, с панцирем, в ярости и пр. Мало того, некоторые статусы уникальные и привязаны буквально к одному бою. Статусов так много и их иконки настолько маленькие, что в них начинаешь путаться, тем более что интерфейс не помогает считывать картину боя. Большинство сражений я проиграл именно из-за UI. Не заметил значок панциря, неправильно прибавил воодушевление к атаке и т.д. Мало того, иногда статусы описаны сокращенно, скажем, я как-то не ожидал, что главный злодей не просто не может получить больше 25 очков урона за ход, он еще и преобразует излишек в броню. Сражаться с противником, у которого только что было 30 брони и вдруг стало 300, как-то грустно.

Есть проблемы и с балансом боев. Особенно сюжетных. Например, сражение возле ворот, которые вы должны поднять, чтобы пленники сбежали, длилось у меня более 70 ходов, чуть ли не 30 минут реального времени, а все потому, что трех стражников противника нужно убить одновременно, иначе на следующем ходу подойдет подмога. И это не единственный случай, все драки с боссами превращаются в какую-то тягомотину.

Есть в Banners of Ruin и проблемы с рандомайзером. Да, таланты и особенности при получении уровней выпадают случайным образом, как и карты у торговцев или наемники в тавернах, но вот сами карты путешествия повторяются из забега в забег, как и набор бойцов в каждом из сражений. На пятый-шестой раз это однообразие начинает несколько утомлять. Ну и последнее, глюки. Их немного, но они есть, и они способны серьезно испортить вам жизнь. Например, после тяжелого боя мне не выдало дополнительного бесплатного бойца потому что… а-идите-вы-в-баню вот почему. И это, к сожалению, не единичный случай.

Из всего вышесказанного может сложиться впечатление, что игра нам не понравилась. Это не так. Banners of Ruin — действительно неплохая карточная RPG с приятной графикой и некоторыми интересными механиками. Но ей явно не помешала бы дополнительная полировка, доработка интерфейса, ловля багов, перебалансировка, увеличение вариативности. В текущем же виде ей, увы, сложно конкурировать с такими хитами как Slay the Spire, Monster Train, Roguebook или Griftlands. А жаль, ведь суровые волки, хитроумные ласки и боевые бобры выглядят здесь так круто.