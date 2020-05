Monster Train: этот поезд в огне

Казалось бы, публика должна была бы уже устать от засилья карточных игр, которые не делает сегодня, кажется, только ленивый, но нет: если за картами стоит какая-то интересная идея или механика, это все еще отлично работает. Прекрасный пример подобного проекта – Monster Train от студии Shiny Shoe. Это карточная игра на сбор колоды с элементами Tower Defense и roguelike, от которой очень трудно оторваться.

Monster Train Жанр карточная игра / roguelike RPG

Платформы Windows

Языки английский, русский

Разработчик Shiny Shoe

Издатель Good Shepherd Entertainment

Сайт Steam

По сюжету Monster Train силы Ада проиграли последнюю битву – Ад заморожен, а все его обитатели убиты или изгнаны. Уцелел лишь последний пылающий осколок Пекла, и теперь вы должны отвезти его на специальном поезде через девять кругов Ада, к погасшему Сердцу Преисподней, и зажечь его вновь. Ангелы и их прихлебатели постараются помешать вам, штурмуя проклятый состав и пытаясь затушить последний осколок. Ваша задача — уничтожить все силы штурмующих, сберечь адское пламя и довести осколок до пункта назначения.

Ваш поезд представлен одним многоэтажным вагоном, тем самым, в котором хранится осколок. Топка с адским пламенем находится на последнем, четвертом этаже, ангелы-штурмовики лезут с нижнего этажа. Они должны пробиться через силы обороняющих, причем им совсем не обязательно уничтожать охранников, добраться до Топки и попытаться загасить ее, то есть снизить здоровье до нуля. В каждом круге Ада собственные подвиды ангелов, каждая битва состоит из нескольких, пяти–десяти, волн штурмующих. В финальной волне в атаку пойдет один из мегатолстых боссов. В отличие от рядовых бойцов, он будет сражаться на каждом этаже до смерти, своей или ваших защитников. Как видите, по описанию это чистой воды Tower Defense, только пошаговый и с разыгрываемыми с помощью карт монстрами-защитниками вместо башен. И оказывается, таким образом защищать топку в несущемся через холодный Ад поезде – безумно интересное и захватывающее занятие.

В вашей колоде, которую вы пополняете и улучшаете по мере прохождения кругов Ада, есть карты существ, защитников поезда, и карты заклинаний. Существ, как и заклинания, можно использовать на разных этажах. Защитники размещаются там навсегда, впрочем, это можно изменить с помощью специальных карт, заклинания накладывают временный эффект. Вместительность каждого этажа ограничена, ее можно повысить с помощью артефактов или специальных карт, невелико и число энергии для разыгрывания карт, поступающей каждый ход. Хитрость заключается в том, чтобы за время, оставшееся до выхода на арену босса, успеть построить глубокоэшелонированную оборону, которая встретит его во всеоружии.

В число стражников адского огня входят представители пяти кланов, в каждую новую партию, или заезд, можно взять представителей двух кланов, один из которых будет основным, второй — вспомогательным. Дополнительные карты бойцов и заклинания соответствующих кланов вы будете получать по мере прохождения. Как несложно заметить, всего доступно 20 комбинаций кланов, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Но сначала кланы нужно еще открыть. В одном случае вам потребуется применить 100 заклинаний, во втором – призвать 300 защитников, в третьем – уничтожить 1300 врагов (1300 поверженных ангелов – это примерно 20-30 партий). Два первых клана доступны с самого начала.

Первый клан, Адские отродья – это условно Красные в MTG. Упор на заклинания прямого урона и существ, повышающих свою силу от полученных повреждений. Второй клан, Пробужденные – это условно Зеленые. Они надеются на Шипы, наносящие повреждения атакующим их противникам, и заклинания регенерации, дающие вашим существам дополнительные бонусы. Третий клан, Стигийская стража – это Синие. Множество заклинаний и существа, повышающие свои характеристики, если рядом с ними используют магию. Четвертый клан, Мрак (Черные). Они умеют призывать слабеньких миньонов, которых пожирают более сильные защитники, приобретая при этом дополнительные свойства. Кстати, очень интересный геймплейный концепт, редко используемый в других карточных играх. Пятый клан, Тающие огарки (нет, это все-таки не Белые), заточен на эффекты смерти защитников, которые активизируют разнообразные бонусы. Впрочем, каюсь, этим кланом я играл пока мало.

В каждом заезде можно использовать новую комбинацию кланов, зарабатывая уровни и разблокируя более сильные карты и артефакты соответствующих кланов. Кроме того, в ходе заезда можно улучшать бойцов и заклинания, вставляя приобретаемые за золото руны в специальные слоты карт. Естественно, как и всякая карточная игра со сбором колоды, Monster Train не обошлась без элементов случайности. На каждом из этажей Ада вам предстоит выбрать один из двух путей, по которым поедет ваш поезд. Они отличаются «станциями» – где-то можно получить новые карты, где-то «подлечить» Адскую топку, где-то купить новые артефакты, где-то убрать лишние карты из колоды и т.д.

Как вы понимаете, каждый заезд состоит максимум из девяти сражений, впрочем, до финального босса нужно еще добраться. На одну попытку уходит примерно 30-60 минут, в зависимости от вашего знакомства с колодой и выбранного темпа, но по его окончании, чем бы заезд ни завершился, так и тянет попробовать еще раз. В случае, если вы победили финального босса и вновь зажгли Пекло, игра не заканчивается. Вы можете попытаться пройти этот путь еще раз, теперь с повышенным рангом Согласия, модификатором, усиливающим монстров, дающим им определенные бонусы, добавляющим вам в колоду лишние карты и т.д. Всего таких рангов 25, и каждый из них станет для вас настоящим испытанием.

Но и это еще не все. В Monster Train есть мультиплеер! Нет, это не PvP-сражения, при данном типе геймплея они в принципе невозможны. Это то же PvE, но в соревновании с другими игроками. Во-первых, есть очный мультиплеер на четверых – Адские забеги, где вы должны проходить уровни на скорость. В случае, если время вышло, бой переходит в автоматический режим. Выигрывает тот, кто наберет больше очков. Балы даются за проход кругов Ада, модификаторы-усложнители, быстрые убийства боссов, а снимаются за потерянные очки Адского пламени. Во-вторых, можно соревноваться с другими игроками в более спокойном темпе, проходя ежедневные испытания с заданными модификаторами и кланами. Ну и, в-третьих, вы можете создавать собственные испытания на основе ваших заездов и предлагать их другим игроками.

Что еще впечатляет в Monster Train, так это вариативность. Благодаря элементам случайности и синергии карт разных кланов, каждый следующий заезд действительно отличается от предыдущего, и игра долго не надоедает. Пожалуй, такая высокая реиграбельность в карточных играх со сбором колоды встречается впервые со времен гениальной Slay the Spire. На этом карточном рогалике можно зависнуть действительно надолго.

Одним словом, если вам нравятся игры наподобие Slay the Spire, Fate Hunters или SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, обязательно попробуйте Monster Train. Это лучшее, что случилось в жанре со времен Slay the Spire.