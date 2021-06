Griftlands: трое против обстоятельств

Скажем честно, мы прозевали выход из Раннего доступа карточной RPG Griftlands от горячо любимой редакцией Klei Entertainment. Причина вполне уважительная – у этой игры было слишком много релизов.

Griftlands Жанр карточная игра, RPG

Платформы Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Языки английский, русский

Разработчик Klei Entertainment

Издатель Klei Entertainment

Сайты Epic Games Store, Steam

Griftlands была анонсирована еще в 2017 г. чуть ли не сразу же после релиза мультиплеерной Don’t Starve Together. Как оказалось, анонсирована несколько преждевременно, разработчики быстро поняли, что не сумеют объединить и правильно сбалансировать полноценный открытый мир с механикой карточной RPG (а ведь мы помним, 24 года назад легендарной MicroProse это вполне удалось!). В июне 2019 г. игру представили уже в несколько ином формате и в следующем месяце выпустили в Раннем доступе в качестве временного эксклюзива Epic Games Store. Как и было обещано, через год игра появилась в Раннем доступе Steam. И только еще через год, 1 июня 2021 г., игра наконец-то официально вышла на ПК, а через четыре дня — и на других платформах. Согласитесь, немного запутанно.

Klei Entertainment – уникальная канадская инди-студия, подарившая нам такие шедевры как Eets, Shank, Mark of the Ninja, Don’t Starve, Invisible, Inc. и Oxygen Not Included. Каждый новый проект – новый сеттинг, новый жанр, новые механики и узнаваемая фирменная стилистика. Практически все игры Klei получили массу призов от профильной прессы, в том числе от ITC.ua, и наград от коллег по индустрии. Сложно судить, насколько успешными были последние проекты студии, в том числе и Griftlands, разработка которой явно затянулась, но в январе 2021 г. Klei Entertainment стала частью китайского холдинга Tencent, который активно инвестирует в западные игровые студии. Вроде бы Tencent и не вмешивается в рабочий процесс своих зарубежных подразделений, той же Riot Games, например, но ведь это Китай, все может поменяться буквально за секунду. Будем надеяться на лучшее, а пока вернемся к Griftlands.

Итак, когда в Klei Entertainment поняли, что игру с открытым миром они не осилят, Griftlands перепрофилировали в карточный рогалик, но некоторые элементы некогда большого проекта остались и в этом «огрызке». И самый большой бонус, доставшийся игре от первого концепта – это ее сеттинг. Разработанный для полноценной большой RPG фантастический мир, в котором проживают существа различных рас и действуют разнообразные правительственные, религиозные и полулегальные организации, никуда не делся. Он здесь, прячется в великолепных сюжетных диалогах, проявляется в необязательном трепе с барменом или продавцами, неожиданно возникает в случайных квестах или игровых событиях. Он явно больше того фрагмента, который мы видим в Griftlands, и лично я бы с огромным удовольствием поиграл в «большую» игру в этом сеттинге. Вообще, проработанный игровой мир – это серьезный апгрейд для карточных рогаликов, авторы которых ограничиваются обычно тремя строчками текста в духе «Я дерусь… просто потому, что я дерусь!».

Два следующих плюса связаны с первым. Хорошо проработанный мир повлек за собой интересных харизматичных персонажей и шикарные внутриигровые тексты, как в диалогах героев с NPC, так и в банальных описаниях предметов. Конечно, при должном знании языка лучше играть в английскую версию, но учитывая большое количество специальных терминов, касающихся местной боевой и диалоговой системы, а также изрядного количеств сленга и неологизмов, мы все же рекомендуем русскую локализацию. И хотя окончательная версия перевода все еще в работе и в тексте порой встречаются отдельные английские слова и даже символы разметки, в целом локализация получилась очень неплохой, даже с адаптацией имен и особенностей говора отдельных персонажей. Хорошо проработанные герои и разветвленные диалоги – это тоже что-то новенькое для карточных «рогаликов».

Итак, от большого открытого мира остались три истории трех разных персонажей. Бывшая рабыня, а теперь охотница за головами Сал вернулась в родной город для того, чтобы отомстить своей бывшей наставнице, которая и отправила ее на каторгу. Чтобы одолеть главу могущественной преступной группировки, которой стала ее обидчица, Сал необходимо заручиться поддержкой одной из могущественных сил, действующих в городке – местного аналога полиции или же бандитов. Бывший военный Рук переквалифицировался в двойного (или тройного?) агента и должен разобраться в том, что происходит в рабочем городке, где вот-вот вспыхнет восстание угнетенного пролетариата против жестоких эксплуататоров. Рук волен работать и на тех, и на других, а может преследовать и свои собственные цели. Ну а третий герой, пьяница и раздолбай Смит, хочет понять, почему его, отпрыска знатного рода, лишили наследства, и кто из его многочисленной родни приложил к этому руку. Каждая история независима от остальных, но время от времени вы будете встречать героев других веток повествования.

Главное отличие боевой механики Griftlands от других карточных «рогаликов», в том, что их здесь целых две. Один набор карт, предметов, особенностей героев и имплантов отвечает за бой, другой же набор карт и всего прочего – за переговоры. Да, многие проблемы в этой игре можно решить мирно, просто уговорив противника. Порой же для благополучного разрешения того или иного квеста необходимо будет поработать как языком, так и кулаками. При этом если боевая механика в целом традиционная для подобных игр, за исключением влияния некоторых уникальных для каждого из персонажей предметов, то разговорная намного интересней.

Во-первых, у дипломатии и диалогов здесь собственная полоска «жизни» – Решимость; если она упадет до нуля, вы нет, не проиграете, но упустите шанс на мирное решение проблемы. Во-вторых, кроме основного аргумента игрока, который и нужно защищать, и вы, и ваш противник могут добавлять дополнительные доводы, мотивы, аргументы, логические ловушки и т.д., причем как себе, так и своему собеседнику. Эти дополнительные аргументы имеют собственные таймеры срабатывания и их тоже можно атаковать, провоцируя те или иные события и нанося урон решимости персонажа. Если вы будете решать проблемы мирным путем, что порой откровенно сложнее, чем драться, то в итоге NPC, которые могли бы стать вашими врагами и принести негативные эффекты, станут вас уважать и добавят персонажу неплохие бонусы, а то и предложат какой-нибудь материальный подарок. В конце каждого игрового дня вы будете получать подробный отчет о том, сколько друзей и врагов успели нажить. Да, члены вашей боевой партии, как постоянные, так и временные, дают вам бонусы на первом ходе словесной конфронтации.

Естественно, как в каждом хорошем карточном рогалике, здесь есть масса факторов, влияющих на прохождение. Разные карты и разные особенности героев, их оружия и предметов, разные артефакты и разные случайные события, происходящие во время переходов между основными заданиями. Разные наборы карт и предметов у торговцев, разные наемники и боевые звери на рынке. Плюс элементы мета-игры, позволяющие повысить реиграбельность – прокачка героев, повышение уровня мира, модификаторы, ежедневные задания и прочее.

Недостатки Griftlands органично происходят из ее достоинств. Во-первых, это невысокая, по сравнению с другими карточными рогаликами, реиграбельность. Нет, с элементом случайности, обязательным для подобных игр, здесь все в полном порядке, проблема в диалогах, которых в игре много и которые приходится пролистывать при повторных прохождениях. Да, в каждой из трех историй есть две разные фракции, и вы можете попеременно выбирать разные стороны, но на десятое прохождение, даже при таком подходе, предопределённость некоторых диалогов и событий начинает напрягать. Здесь вам не Hades, в которой постоянно добавлялись новые персонажи и истории.

Вторая проблема Griftlands – темп, как самой игры, так и сражений/диалогов. Он на порядок ниже, чем в тех же Slay the Spire или Monster Train. За то время, как в других карточных «рогаликах» вы успеете закончить несколько партий, весело прорубаясь через толпы монстров, в Griftlands вы, возможно, успеете пройти один или два дня одной из историй.

Но, честно говоря, достоинства новой карточной RPG от Klei Entertainment, и в данном случае мы говорим RPG без всякой иронии, это действительно ролевая игра, настолько перевешивают все недостатки, что их можно просто игнорировать. Klei в очередной раз создала маленький шедевр, игру, отличающуюся от других продуктов на рынке и задающую новый уровень для карточных «рогаликов». Прямо сейчас, на Летней распродаже Steam, Griftlands можно купить всего за 223 грн. Поверьте, это шикарное предложение.

P.S. Если вам нравятся карточные «рогалики», обратите внимание и на Roguebook от создателя Magic: The Gathering Ричарда Гарфильда и студии Abrakam, авторов оригинальной Faeria.