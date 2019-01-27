Slay the Spire: вверх, до самых высот

Slay the Spire – это крайне аддиктивная roguelike RPG с карточной боевой системой и динамическим сбором колоды во время прохождения. Даже если вы равнодушны к компьютерным карточным играм, не спешите листать дальше, Slay the Spire – это, вероятно, самая правильная и легкая точка входа в данный игровой сегмент.

Slay the Spire Жанр карточная игра, RPG

Платформы Windows, macOS, Linux

Языки украинский, русский, английский

Разработчик Mega Crit Games

Издатель Mega Crit Games

Steam

На самом деле существует масса примеров смешения roguelike RPG и карточных игр. Hand of Fate и Hand of Fate 2, Card Hunter и Loot & Legends, Card Dungeon и Guild of Dungeoneering, Thronebreaker: The Witcher Tales, в конце концов. Все дело в пропорции ингредиентов и правильном их смешивании. И здесь авторы Slay the Spire, а это, по большому счету, всего два человека — Энтони Джованнетти и Кэсси Йано, сорвали джек-пот, идеально угадав с соотношением элементов и их взаимодействием.

Как и во многих других roguelike RPG, герой должен пройти серию подземелий, в нашем случае — этажей огромной башни, сразить нескольких промежуточных боссов, после чего добраться до верхушки и победить главного злодея. Зачем, почему – не так уж и важно, главное — добраться до самого верха. Башня живет по законам roguelike и меняется после каждого прохождения/смерти. Расположение комнат, доступные пути, возможные встречи, развилки и т.д. В конце каждого акта, а всего их три, вас ждет сражение с боссом, впрочем, и элитные враги, которых можно встретить в некоторых комнатах, тоже могут стать проблемой.

Помещения, которые вы будете преодолевать на пути к вершине, делятся на комнаты с противниками, где вас ожидает сражение; места отдыха, где можно восстановить здоровье или улучшить карты (плюс еще пара опций, доступных при обладании определенными артефактами); магазины, где можно потратить заработанные деньги на новые карты и артефакты; комнаты с сокровищами и комнаты с сюрпризами, где вас ждет небольшой текстовый квест с возможностью получить награду или понести наказание.

Вы начинаете подъем с базовой колодой карт, состоящей из нескольких карт атаки и обороны, плюс пары специальных для каждого из классов карт. После каждого боя, после некоторых случайных событий и посещения магазинов, вы получаете новые карты, которые можно добавить в колоду. Чем выше вы забираетесь, тем больше карт у вас в колоде и тем они сильнее. Правда, здесь есть один нюанс. В ряде случаев неудачное прохождение текстовых квестов может привести к появлению в вашей колоде вредных карт, проклятий, плюс разрастание колоды ведет к замедлению ее оборачиваемости, что тоже не всегда полезно, так что не забывайте удалять лишние карты из набора.

В финальной версии Slay the Spire – три героя: Броненосец, воин, играющий красными картами и ориентирующийся на заклинания прямого урона; Тишина, охотница-убийца, играющая зеленой колодой и использующая яд и быстрый оборот карт; Дефект, боевой робот с самосознанием, использующий для атаки противников призванные энергетические сферы различных типов. Каждый из героев может найти во время прохождения обычные и эксклюзивные артефакты, а также использовать в своей колоде нейтральные карты. Кроме того, после каждого прохождения/смерти герои накапливают личный опыт, который позволяет им открыть «секреты» – наборы сильных карт и артефактов, которые будут доступны во время следующих прохождений.

Сами боевые столкновения в игре оформлены как бои в jRPG. Слева ваш герой, справа — противник или противники. Над фигурками врагов отображается их следующее возможное действие, исходя из которого вы используете оборонительные или атакующие карты, умения и таланты или найденные зелья. После исчерпания имеющейся маны или карт на руке ход передается противнику, который атакует вас или применяет собственные способности. После нескольких ходов, когда вся ваша колода попадет в сброс, отбой перетасовывается и снова составляет вашу колоду, вот только к тому моменту в ней уже могут быть подмешенные противниками карты-проклятия, да и значение ваших карт может измениться из-за определенных событий, происходящих во время сражения.

Несмотря на достаточно простую, понятную буквально после нескольких боев, игровую механику, элементы roguelike и сильный упор на сбор эффективной колоды делают следующие прохождения не менее, а то и более увлекательными, чем первое. Появляются новые карты, вы уже знаете, что ждать от тех или иных противников, какой путь развития и герой вам ближе и т.д. Кроме игры по стандартным правилам, в Slay the Spire имеются ежедневные испытания с четко заданными условиями, а также возможность изменить базовые правила с помощью модов, в том числе, например, играть драфт-колодой, включающей карты всех цветов.

Разработка Slay the Spire – отличный пример того, как правильно потратить время Раннего доступа и как нужно общаться с сообществом. Игра вышла в Steam Early Access в конце 2017 г., и на протяжении года с хвостиком авторы постоянно разговаривали с аудиторией, еженедельно выкатывали обновления, отвечали на вопросы и слушали мнения игроков. Кроме того, Mega Crit Games привлекла комьюнити к локализации игры, так что на момент выхода Slay the Spire оказалась переведена на 15 языков, в числе которых эсперанто и украинский. И здесь стоит сказать авторам украинского перевода, а это Владислав Каштелянов, Васыль Мыхайлюк и Артем Земляный, большое человеческое спасибо – настолько изобретательного, творческого, красивого перевода на украинский мы не видели уже давно. Названия карт, эффектов, способностей и имена врагов не один раз заставят вас улыбаться во время прохождения. Великолепная работа.

Карточные игры – этот не тот жанр, в котором важна графика, хотя картинкам на картах обычно уделяется особое внимание. К тому же, Slay the Spire — инди-игра с небольшой командой и ограниченным бюджетом, так что не ждите здесь живописных полотен уровня Magic: The Gathering Arena или Gwent. Авторы намеренно выбрали примитивную графику, поэтому монстры здесь зачастую напоминаю детские рисунки или невероятные картины нашей соотечественницы Марии Примаченко. Впрочем, игре это даже идет, к стилю привыкаешь уже после первого прохождения.

На текущий момент Slay the Spire вышла только для ПК под управлением Windows, macOS и Linux, в течение 2019 года запланирован релиз на Nintendo Switch. Но геймплей подобного рода прямо-таки создан для смартфонов и планшетов и, пожалуй, отсутствие версии для мобильных платформ – главный и единственный недостаток игры.

В остальном же Slay the Spire – это просто идеальный микс roguelike RPG и карточной игры, с невероятной вариативностью, реиграбельностью и просто опасной аддиктивностью. Осторожно, оторваться от игры действительно очень сложно.