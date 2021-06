Roguebook: карточная RPG от создателя Magic: The Gathering и разработчиков Faeria

Вряд ли сегодня удивишь кого-то очередной коллекционной карточной игрой или карточным «рогаликом». Вот они на любой вкус – от классической MTG до новомодной Legends of Runeterra, от почти бесконечной Slay the Spire до зажигательной Monster Train. Есть даже несколько проектов от украинских разработчиков – Fate Hunters и Dreamgate. На этом фоне новую игру от студии Abrakam можно было бы и пропустить, если бы не одно «но»… Roguebook – это совместный проект Abrakam, авторов очень необычной карточной стратегии с «живым полем» Faeria, и легендарного Ричарда Гарфильда, создателя Magic: The Gathering. Вот уж действительно коллаборация века!

Roguebook Жанр карточная игра, RPG

Платформы Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Языки английский, русский

Разработчик Abrakam

Издатель Nacon

Сайты Steam

Впрочем, репутация знаменитого геймдизайнера была изрядно подмочена в глазах игроков неудачным Artifact от Valve, хотя сам Ричард Гарфильд отвечал в этом проекте в первую очередь за игровые механики, а не за монетизацию, и именно в плане геймплея к Artifact особых претензий и не было, идея с тремя боевыми полями/линейками, монстрами-крипами и героями оказалась действительно очень свежей и оригинальной. Но Artifact получил в свой адрес массу негатива, который вылился в том числе и на Гарфильда, покинувшего проект. После ухода от Valve дизайнер не сидел без дела и за прошедшие четыре года принял участие в создании пяти игр: KeyForge (2018), к которой, кстати, вышло уже пять сетов карт (Привет, MTG!), Half Truth (2019), Carnival Of Monsters (2019), The Hunger (выйдет в 2021) и компьютерной Roguebook, о которой и пойдет речь ниже.

Roguebook – это почти типичный рогалик со сбором колоды в процессе «забега» и прогрессией между партиями. Слово «почти» стоит здесь не случайно, Abrakam продолжают развивать свою концепцию «живого поля» и предлагают игрокам открывать поле непосредственно в процессе прохождения с помощью специальных кистей и чернил – это один из приемов, позволяющих сделать каждую партию уникальной. То есть вместо традиционных фиксированных путей с развилками, как в других карточных рогаликах, нам предлагается большое поле-страница, разбитое на гексы, которые мы сами окрашиваем, выбирая таким образом, в каком направлении двигаться и что делать в первую очередь. Основная задача в каждой главе-странице одна – добраться до портала, который охраняет один из боссов, и победить его. В некоторых случаях прямая дорожка к боссу уже открыта, при использовании модификаторов вам придется самому прокладывать путь к выходу.

События Roguebook происходят внутри магической книги, потерянной где-то на просторах Faeria. Ваши герои оказались заперты на ее страницах, и чтобы освободить их, вам нужно заново рассказать их истории, естественно, постепенно приукрашивая их. Герои игры – воительница Шарра, вспыльчивый здоровяк Сорокко, волк-оборотень Сайфер и мудрая черепаха Аврора хорошо знакомы тем, кто играл в оригинальную Faeria. Изначально вам доступны только Шарра и Сорокко, Сайфера еще нужно найти и победить, а чтобы заполучить в свою партию Аврору, придется выполнить небольшой квест и, естественно, найти героиню на одной из страниц.

Каждый из персонажей имеет собственный набор карт и, как обычно, начиная путешествие с самыми простыми и незамысловатыми блоками и ударами, вы будете постепенно находить и приобретать карты поинтересней, позволяющие строить комбинации и взаимодействовать с картами и особенностями напарника. С помощью заработанных в процессе прохождения потерянных страниц вы сможете прокачивать героев, получая доступ к более сильным наборам карт, а также приукрашивать свой рассказ, открывая разнообразные бонусы, появляющиеся на поле или улучшающие характеристики героев.

Кроме того, в игре есть специальные магические камни, которые можно встраивать в слоты карт, улучшая их характеристики, и артефакты, которые можно вручать своим героям. Причем доступ к самым сильным камням и предметам тоже открывается по мере прокачки, вот только теперь не отдельных героев, а всей партии. Псевдослучайный (вам все-таки нужно добраться до выхода, так что основное направление здесь задано) процесс раскрашивания игрового поля, случайные карты, доступные в сундуках, случайный набор камней и артефактов делают каждое из прохождений действительно уникальным.

Пройти все три главы Roguebook в первый раз можно даже со второй-третьей попытки, которые займут у вас буквально пару часов (одна глава проходится примерно за 30-40 минут), но действительно раскрывается игра лишь после этого, с появлением модификаторов, усложняющих прохождение и делающих его еще более разнообразным. И вот тут можно действительно подвиснуть надолго, подбирая разные комбинации героев, пытаясь разгадать синергию карт и так далее. Я и сам не заметил, как наиграл в Roguebook 27 часов буквально за пару дней! С другой стороны, в той же Faeria у меня засчитано более 62 часов, а в MTG Arena… почти 350 часов. Но в любом случае, Roguebook, несмотря на кажущуюся простоту, крайне аддиктивная игра, способная сожрать столько времени, сколько вы ей дадите. И это без сетевого режима и всего-то с четырьмя доступными героями/колодами.

Лично мне показалось, что тот же Сайфер, с массой карт, лечащих его за счет нанесения повреждений противникам, слишком уж силен, а Шарра, которая по идее должна постоянно меняться местами с напарником, слишком слаба. Сорокко несколько прямолинеен, а вот слабенькая на первый взгляд Аврора – это просто монстр в тщедушном тельце, правда, на финальных стадиях любой противник убивает ее с одного удара.

С другой стороны, у Roguebook несколько недостатков, которые нельзя игнорировать. Во-первых, достаточно скучный начальный этап, на котором вам доступен ограниченный набор самых простых карт. Во-вторых, очень уж традиционная, чтобы не сказать примитивная, боевая механика, уже не раз использованная в десятках карточных рогаликов. Да, синергия карт разных героев, модификация карт с помощью камней и артефактов позволяют проводить просто убийственные комбинации, а после того, как вы поймете особенности каждого из героев, так и вообще проходить главы почти без ущерба, но все равно, выглядят бои слишком уж просто.

И буквально пару слов о графике. Так как события Roguebook происходят в мире Faeria, то и внешний вид многих карт, персонажей, противников и артефактов соответствует тому, что мы видели в оригинальной игре. В некоторых случаях картинки перенесены вообще один в один с незначительным изменением масштаба. С одной стороны, это подчеркивает преемственность, с другой же — я не могу отделаться от впечатления, что разработчики решили просто сэкономить на графике. Впрочем, выглядит Roguebook очень даже неплохо как для карточного рогалика.

Roguebook сложно назвать каким-то прорывом в жанре, это даже не лучший карточный рогалик 2021 г. Но привязчивый геймплей с некоторыми оригинальными механиками и очень приятная цена в 189 грн. делают ее просто отличным выбором для ценителей жанра. Рекомендуем!

P.S. Да, что касается самой Faeria, то превратившись за 10 лет разработки и поддержки из платной в бесплатную и обратно в платную игру, она получила несколько контентных дополнений и вполне благополучно чувствует себя до сих пор. Порт для PlayStation 4 с поддержкой cross-play вышел 3 ноября 2020 г., и в Сети еще можно найти противников для дуэли.

P.S.S. Да, мы отлично знаем, что Griftlands от Klei Entertainment наконец-то вышла из Раннего доступа. Рецензия на эту карточную RPG уже в работе и появится в ближайшее время.