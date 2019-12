Blacksad: чёрный кот-сыщик в стиле нуар

Детективные истории с антропоморфными животными в качестве действующих лиц – на удивление популярная тема среди авторов игр приключенческого жанра. Достаточно вспомнить вышедшие несколько лет назад Bear With Me или птичий Aviary Attorney, да и классическая Emerald City Confidential от мастера жанра Дейва Гилберта отчасти относится к этой же категории; вдобавок, на сегодняшний день ещё чуть ли не полдюжины такого рода вещей находятся в разработке – к примеру, Backbone о приключениях сыщика-енота в нуарном и антиутопичном Ванкувере, доступная в виде демо-версии. Впрочем, на фоне подобных инди-проектов, часто бюджетных, нарочито игрушечных или просто пиксельных, Blacksad: Under the Skin выделяется серьёзностью, эпичностью и происхождением от опытных и именитых авторов.

Расположенная в Мадриде Pendulo Studios – старейшая из ныне существующих испанских компаний-игроразработчиков, основанная ещё в 1994 году и с тех пор скупо, но неизменно радующая поклонников приключенческого жанра: сначала красочной и рисованной point-and-click серией Runaway или весёлым ремейком одной из первых своих игр, Hollywood Monsters, – «Новый хит», а затем и мрачноватыми мистическими триллерами «Yesterday: Печать Люцифера» и неожиданно сменившим тип управления на приближённый к консольному Yesterday Origins. Собственно, Blacksad: Under the Skin продолжил именно эту линию эволюции, только на сей раз проект разрабатывался по заказу французского издательства Microїds в тесном сотрудничестве с французской же студией YS Interactive из Валансьена – в качестве игроизации серии рассказов в картинках о приключениях одноимённого кота – частного детектива. Что вполне логично, ибо и сам этот комикс создавался испанцами – писателем Хуаном Диасом Каналесом и художником Хуанхо Гуарнидо – прежде всего для рынка Франции, хотя и снискал некоторую популярность во всём мире, будучи переведён на множество языков, включая русский.

Для прохождения игры знакомство с первоисточником, строго говоря, не требуется: Under the Skin является самостоятельной историей в том же самом мире и с теми же главными героями, – впрочем, знакомство с этими последними никак не помешает, ибо кое-каких отсылок к прошлому не избежать, да и хотя бы базовое представление о сеттинге для лучшего понимания ситуации иметь нужно. События разворачиваются в США – а точнее, в Нью-Йорке, – где-то в начале 1950-х годов, со всеми присущими этой эпохе (или традициям её отображения в детективном нуар-жанре) особенностями, от разгула преступности и маккартизма до обострившегося социального неравенства и остаточных рецидивов расизма. Последний момент особенно смущает в свете того, что все здешние персонажи – совершенно антропоморфные – двуногие, прямоходящие и с руками вместо лап – животные: коты, собаки, львы, рыси, носороги, моржи, быки, орлы и т. д. Имена они носят преимущественно англосаксонские, а также ирландские, итальянские и др.; при этом видовое различие, как ни удивительно, особого значения для социального статуса не имеет (хотя, к примеру, на службе в полиции состоят в основном псы различных пород), и даже браки между представителями, скажем, семейств кошачьих и полорогих тут в порядке вещей. Расистские идеи на этом фоне выглядят несколько странно, ибо представителей чисто белых или чисто чёрных мастей среди тех же собак или котов не так-то уж и много. Самое же интересное – это способность детектива при проведении расследования и, к примеру, при проникновении в логово преступников под чужой личиной выдать себя за кого-то другого – о котором ожидающие его прихода криминальные партнёры знают многие тонкости, вроде количества детей в семье, но при этом почему-то даже не подозревают, что он – лось, а вовсе не кот! Ну, ладно – не будем придираться, а просто воспримем это как своего рода нарочитую условность, унаследованную игрой от печатного оригинала.

Итак, наш главный герой – Джон Блэксэд, чёрный кот и типичный частный детектив в стиле нуар: ветеран войны, хладнокровный и харизматичный, он умело дерётся (и ещё лучше – раскрывает запутанные дела), одет в неизменный плащ и много курит. Двое ближайших друзей протагониста – комиссар нью-йоркской полиции, немецкая овчарка по фамилии Смирнов, сдержанный и на удивление порядочный, на пару с которым Блэксэду часто удаётся разыскать и схватить самых высокопоставленных преступников; а также ласка-самец Уикли, маленький и юркий, журналист и фотограф из жёлтой прессы, а следовательно – незаменимый источник и умелый добытчик разнообразных конфиденциальных сведений. Конечно, есть у сыщика и множество других приятелей и информаторов, – например, Джейк Остиомбе, огромная чёрная горилла и профессиональный боксёр: именно с его визита в наш офис, в компании с одной симпатичной юной особой из семейства кошачьих, и начинает разворачиваться основной сюжет Blacksad: Under the Skin. Джо Данн, владелец боксёрского клуба, найден повесившимся; вдобавок бесследно исчез его лучший питомец, Бобби Йель, которому всего через пару недель предстояло вступить в решающий поединок с действующим чемпионом. Дочь и наследница покойного Соня Данн нанимает нас для розыска пропавшего боксёра, – и можно не сомневаться, что расследование этого дела окажется сложным и долгим, полным опасностей и чреватым несколькими новыми смертоубийствами, а заодно и откроет перед нами целый мир большого спорта – и ещё большей коррупции.

Внешне Нью-Йорк и его мохнатые, пушистые, чешуйчатые и пернатые обитатели смотрятся очень даже неплохо; открытого мира ждать не стоит, сюжетная линия извилинами не отличается и разгуляться в местных локациях особо не удастся, однако мрачные закоулки и склады, логова преступников и офис детектива, боксёрский клуб и хрестоматийная закусочная – всё это выглядит столь же ярко, детализированно и выразительно, как и мимика на мордах многочисленных кандидатов в подозреваемые (ну или в новые жертвы). А что ещё более радует, так это озвучка, представленная сразу в пяти вариантах, включая не только испанский или французский, но даже и русский, выполненный на вполне профессиональном уровне и актёрами, знакомыми нам по игровым проектам 2000-х годов: в адвенчурах такого изобилия мы уже давненько не видали! Правда, пропускать диалоги и прочие сцены не разрешается.

Управление также реализовано далеко не самым оптимальным образом: интерфейс практически полностью заточен под контроллер (игра вышла также и на PlayStation 4 и Xbox One, а в скором будущем ожидается и на Nintendo Switch). Поразительно, однако спустя полвека с лишним после изобретения Дугласа Энгельбарта Blacksad: Under the Skin не знает (или почти не знает) о существовании такого удобнейшего устройства, как компьютерная мышь, которое нельзя задействовать даже в меню. При отсутствии геймпада за передвижение Блэксэда, отображаемого на экране в перспективе от третьего лица, отвечают стандартные клавиши W, A, S и D, с той только особенностью, что ракурсы, принимаемые автоматической камерой, далеко не всегда удобны и уместны. В принципе, приноровиться к интерфейсу очень даже можно, хотя режим обучения, по идее призванный это привыкание облегчить, по умолчанию отключён и – на момент написания рецензии – к сожалению, изобилует вредными багами.

Помимо четырёх клавиш для передвижения персонажа по месту преступления и прочим игровым локациям, в интерфейсе задействованы и четыре же стрелки для управления перемещением камеры, но в не очень больших пределах; в случае, если в поле нашего обзора оказывается нечто достойное внимания – подозреваемый, с которым можно поговорить, или улика, требующая более тщательного осмотра, – такая точка интереса обозначается на экране крупным крестиком в кружке. Не заметить его вряд ли получится, а вот найти и добиться появления такого индикатора может быть не так-то и просто из-за уже упоминавшихся своевольных ракурсов камеры. Особенно это касается опциональных коллекционных предметов – фрагментов (и целых экземпляров) карточек с изображением различных спортивных знаменитостей (естественно, рогатых и мохнатых): футболистов, хоккеистов и т. д. После сбора на них можно полюбоваться в особом пункте главного меню (вызываемого по нажатию «Esc»), в альбоме «Зал славы», а в самой игре они располагаются в случайных местах, так что для обнаружения их всех потребуется неслабый пиксельхантинг (и определённая доля везения).

Что же касается обязательных для изучения точек интереса, то при их активации – которая осуществляется при помощи «ввода», а если в поле зрения Блэксэда таких объектов несколько, то для выбора между ними служит клавиша Tab, – мы чаще всего получаем возможность рассмотреть улику более подробно, в приближении. В этом случае поворачивать камеру можно как стрелками, так и – наконец-то – при помощи мыши, тогда как для возврата к основной перспективе потребуется нажимать либо Backspace, либо правую кнопку манипулятора. Временами при изучении внешнего вида подозреваемых наш детектив может и должен задействовать своё «кошачье чутьё», активируемое при помощи «W»: после этого мы также переходим на увеличенную картинку, но как бы в замедленной съёмке и в чёрно-белой палитре; находя при помощи уменьшающихся и увеличивающихся окружностей нужные детали, доступные нашему обострённому слуху, зрению или обонянию (например, учащённое сердцебиение или скрытое в сумочке оружие, к которой невольно потянулась рука нашего собеседника), мы при помощи клавиш «Q» и «E» фокусируем на них камеру – и получаем в свою копилку новую информацию к размышлению.

А вот инвентарь здесь отсутствует как класс: все собираемые котом-детективом сведения – за исключением упоминавшихся уже коллекционных карточек – попадают либо в блокнот (просмотреть записи, каталогизированные по личностям свидетелей и подозреваемых, можно при помощи F1, хотя для успешного расследования делать это совершенно необязательно), либо, в качестве зацепок, в особый раздел «дедукции», содержимое которого в обязательном порядке потребуется анализировать посредством F2. На появляющемся при помощи нажатия этой клавиши экране можно видеть полученные нами отдельные факты – и соединять их по два (временами по три), выстраивая логические заключения (о том, что среди добытых нами сведений уже имеется одна или более подходящих друг другу «пар», свидетельствует ярлык с цифрой у значка с изображением мозга на экране дедукции, а также и периодически появляющаяся подсказка от Блэксэда на основном экране).

Полученные в ходе следствия выводы позволяют продвинуться далее по сюжету – увидеть следующие положенные по сценарию сцены или посетить новые локации (в подавляющем большинстве случаев автоматически), а также и задействовать дополнительные темы в разговорах с другими персонажами. Доступные для выбора реплики выводятся на экран рядом с обозначением клавиш, которые их активируют: всё те же W, A, S или D; при этом такое действие нередко ещё и ограничено по времени, что символизируется значком круга посередине меню диалогов: если не успеть сделать выбор до того, как эта окружность заполнится белым цветом, Блэксэд вместо реплики просто промолчит, – что тоже формально означает одну из возможных линий поведения. «Формально» – потому что, несмотря на обилие более или менее существенных сюжетных развилок, последствия их далеко не всегда очевидны. Да, изредка наши слова и поступки способны совсем скоро и неожиданно привести, скажем, к очередному убийству, а в главном меню, в разделе «Ваш Блэксэд», всегда можно посмотреть «баланс» таких черт характера своего персонажа, как «чуткий / чёрствый», «прагматичный / принципиальный», «молчаливый / болтливый», «преуспевающий / бедный» и т. д. Однако, в силу общей линейности сюжета, ощутимого влияния на судьбу Блэксэда и прочих персонажей такой выбор особо и не имеет: пожалуй, в отличавшейся похожим антуражем The Wolf Among Us от покойной Telltale Games последствия наших поступков были реализованы куда более наглядно.

Зато в чём с Blacksad: Under the Skin мало кто среди адвенчур может сравниться, так это в обилии QTE: не только выбор реплики в диалогах, но и многие другие действия необходимо совершать быстро, а временами и очень быстро, – либо нажатием какой-то клавиши с буквой (из всё тех же четырёх наиболее привычных), видимой на экране в течение одной-двух секунд, либо скоростным и многократным нажатием «пробела». С одной стороны, это довольно логично, ибо именно таким способом в игре реализованы сцены драк и прочие ситуации применения силы, без которых американский детектив по определению обойтись не может. С другой – отдельные случаи QTE всё же могут показаться любителям неторопливых приключенческих игр раздражающими и просто некомфортными: что помешало авторам сделать хотя бы два уровня сложности на выбор, с возможностью при желании несколько облегчить (если уже совсем не пропустить) обязательные действия на скорость реакции, непонятно. К счастью, ситуации гибели или провала Блэксэда вследствие нашей нерасторопности или просто неверного выбора к концу игры не приводят: повторная попытка всегда доступна по нажатию «Ввода». Однако при этом часто приходится раз за разом прослушивать и просматривать уже известные нам сцены и диалоги, которые – напомним – проматывать не разрешается.

Всё же, несмотря на немалое количество мелких погрешностей по части управления и игрового процесса, Blacksad: Under the Skin оказывается очень достойным проектом, который нельзя не порекомендовать всем любителям полноразмерных адвенчур и особенно стильных детективов (и не только поклонникам оригинального комикса: скорее, наоборот, выход игры способен немало стимулировать интерес к рисованному первоисточнику). Стоит только немного свыкнуться с местным интерфейсом – и расследование убийств и коррупции в мире большого спорта и разнообразных антропоморфных животных способно увлечь всерьёз и надолго. А точнее, часов так на 10–12, в зависимости от вашего умения управляться с QTE, – впрочем, за это время (пусть и превышающее среднюю продолжительность современной приключенческой игры) вы вряд ли сможете отыскать все коллекционные предметы и в любом случае увидите лишь одну концовку из шести альтернативных. Правда, финал получился не столь масштабным, как хотелось бы: скажем, более подробной информации о дальнейшей судьбе персонажей сообразно сделанному нами в процессе игры выбору не предоставят, – будем надеяться, что кое-что из отмеченных недостатков разработчики смогут исправить в грядущих патчах.